獨／王瞳好友麵店遭找碴？ 闆娘控店門口螢幕遭強拆

位在台北西門町捷運站附近，一家連續兩年拿到台北牛肉麵節金牌的麵店，老闆娘出面控訴，店門口的液晶螢幕接連無緣無故遭破壞甚至掉落，懷疑是樓上的麻將館客人找麻煩，憤而報警。不過麻將館出面喊冤，聲稱是外國觀光客路過，不慎撞壞。來看我們的獨家報導。

牛肉麵店準備開門做生意，卻發現掛在店門口牆上的，這台播放廣告的液晶螢幕，搖搖欲墜的快要掉下來，只能先拆下來查看狀況，但沒想到過了兩個月。同樣的狀況再次上演，這次更誇張，整台液晶螢幕，重摔在地，已經毀損不能再使用，店家質疑跟二樓的麻將館很有關係。

牛肉麵店老闆娘謝小姐：「我們在這邊營業，我們就一直有一些，很奇怪的事情發生，像是門口莫名其妙會有人打架，然後也有人躺在我們店門口，每天早上我們會有，無止盡的垃圾要掃要拖，我覺得安全上面的確是有點，有點考慮這樣子。」

剛煮好的湯頭，配上Q彈有嚼勁的麵條，還有軟嫩的牛肉，這家牛肉麵店位在台北西門町，捷運站附近一級戰區，連續兩年榮獲台北牛肉麵節鮮食組金牌，老闆娘還是藝人王瞳的好友。她出面控訴，自去年8月開始營業前，不斷被找麻煩，先是去年五月有莫名的排泄物從天而降，到了今年10月、12月，店門口的液晶螢幕陸續遭破壞。不得不報警自保。





牛肉麵店老闆娘謝小姐：「其實從承租到現在，我們反應（房東）大概無數次吧，我們不能知道說，我們在這邊開店做生意，什麼時候會遭受攻擊，而且連警察都叫我們要，自己好好的保護自己，其實我們也很擔心。」

麻將館員工：「下來的時候就看到，兩個外國人他們提著行李箱，然後他們就撞到那個電視，然後電視就整個掉下來，然後他們站在那邊看了很久，然後就走掉了。」

遭指控的麻將館員工出面喊冤，強調絕無動手，也希望誤會能夠就此化解。

