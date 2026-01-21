獨！王義川親測昌帶走機密路線！並揭「兩習慣」恐是預謀？

論壇中心／李佳穎報導

外交及國防委員會前（19）日召開軍購特別預算機密會議，期間立委黃國昌一度攜帶機密文件出場，引發軒然大波；而民進黨立委陳培瑜今（21）日調閱監視器發現，黃帶出國防密件時間長達75秒、鏡頭外時間則有42秒，被認為足以拍完所有機密文件。對此，民進黨立委王義川在《台灣最前線》分析，親測黃國昌走過的路線，從3樓到2樓來回大概只要20秒，所以黃國昌應該是走到「2樓到3樓中間那個平台有逗留」，就回到委員會，而且中間可能還有停留大概20秒！

廣告 廣告

王義川揭露黃國昌兩個習慣，藉此推測恐是早有預謀。第一、他手機不離身；第二，他質詢完會直接把資料交給助理。而秘密會議當天他為了不想把手機放到養機場，特地打電話讓助理過來並把手機交給助理保管，可能就是為了離開委員會時，不用拿鑰匙到養機場把手機拿出來，這也可能就是為何他助理一人拿兩支手機的原因，可能一隻是黃國昌的；另外他之前質詢完都會把資料交給助理，那天卻沒有！

王義川今（21）日親測，從3樓到1樓來回大概要44秒，而黃國昌消失的時間只有42秒，所以應該沒有走到1樓，而是在3樓到2樓中間那個平台有逗留。

邱明玉在《台灣最前線》節目上實測，如果有用拍的，10秒大概可以拍14張！王義川認為，如果用錄影呢？這樣就不用按快門，只需要一直翻頁，這樣就能拍下更多內容！

王義川質疑，黃國昌平常只帶一位助理，那天卻反常的有兩位助理，而且跟黃國昌回來交資料的只有一位助理，那另一位呢？今天陳培瑜跟沈伯洋只有調了3樓的監視器，如果把1樓監視器調出來，黃國昌的謊言可能會一一被揭穿。

原文出處：獨家！分析黃國昌帶走機密消失的42秒！王義川親測：恐在「這裡」有停留！

更多民視新聞報導

黃國昌稱發現夾帶機密資料即繳回 王定宇:是軍官發現追回

黃國昌帶機密資料離場「不小心」？林楚茵點一關鍵：很難！

黃國昌又被打臉！關鍵監視器調到了 他竟帶走機密「消失畫面42秒」

