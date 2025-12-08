獨／玩命夜跑！ 逆向闖燈拒檢 槓警慘遭壓制

男逆向闖燈夜跑，拒檢又辯只是運動遭壓制。（圖／TVBS）

台北市東區街頭出現誇張的「玩命夜跑」，日前有男子囂張闖紅燈逆向跑在車道上，被巡邏員警發現並攔下，結果他堅稱自己只是要運動，但整個過程相當不配合，在人行道上跟警方爆發激烈拉扯，當場被壓制。

男逆向闖燈夜跑，拒檢又辯只是運動遭壓制。（圖／TVBS）

當時員警在巡邏時目擊50歲高姓男子逆向跑在大馬路上，立即上前攔查，當員警要求他停下時，男子卻回應「不能停」並繼續跑，完全無視警方勸阻。員警見狀立即下車小跑步追上前，告知男子他闖紅燈的違規行為，然而男子仍辯稱「我要跑步」、「我要運動」，並拒絕配合出示證件。

在警方追上並制止男子後，雙方在人行道上爆發激烈拉扯。員警一再警告「不要再動了」、「你剛剛闖紅燈」、「還跑到路中間」，但高姓男子情緒依然十分激動，甚至對員警嗆聲「不爽報給你啦」、「我今天就是不服你啦」。最後，男子被警方當場壓制在地並帶回派出所，總共被開罰1000元。

事實上，台北市有不少民眾喜歡在街頭夜跑，但人行道上除了行人外，還有腳踏車等交通工具穿梭，因此有些跑者會選擇在路肩跑步。然而，這種行為已經觸法。根據規定，不在劃設的人行道上通行，或無正當理由在道路不靠邊、擅自穿越車道等行為，都可能被處以500元罰鍰。

其他民眾對此事件也表達了看法，有人認為「危險啊，只是倒楣是開車的人啊，因為撞到人還是車子負擔」。也有民眾表示「應該通常就在人少的地方吧，但夜跑我覺得人行道人少還可以啦，到馬路上就比較超過一點」。在夜間跑步時，應避免在車道上奔跑，尤其晚上車速快、視線不佳，萬一出意外，後果不堪設想，這不是刁難，而是為了所有用路人的安全著想。

【危險動作，請勿模仿】

