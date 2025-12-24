獨／甜點老闆娘遭控「踹門、噴殺蟲劑」！ 驚動警到場 她駁斥

高雄知名甜點店老闆娘，近日遭人指控惡意踹門、撕毀司法通知書，甚至還對鄰居門縫噴殺蟲劑，她駁斥否認。（圖／TVBS）

高雄知名甜點店老闆娘，近日遭人指控惡意踹門、撕毀司法通知書，甚至還對鄰居門縫噴殺蟲劑，造成對方去掛急診，還鬧到警方到場處理，24日回到事發現場，找到蛋糕店老闆娘，她承認有撕毀通知書，不過並沒有對鄰居門縫噴殺蟲劑，更反控遭到對方騷擾一年，已經提告。

事件發生於23日下午3點多，警方接獲報案趕到現場處理住戶糾紛。朱姓女子向警方表示，她的案件通知書遭到住在樓上的蛋糕店老闆娘惡意撕毀，不僅如此，她還控訴對方踹門並向門縫噴灑殺蟲劑，導致她必須前往醫院掛急診治療。

這位以製作獨特不規則造型蛋糕聞名，曾引起網路討論並登上媒體版面的老闆娘表示，其他住戶也對朱姓女子感到不滿。（圖／TVBS）

24日，記者回到事發現場尋找被指控的蛋糕店老闆娘。這位以製作獨特不規則造型蛋糕聞名，曾引起網路討論並登上媒體版面的老闆娘表示，其他住戶也對朱姓女子感到不滿。她承認確實撕毀了文書，但否認踹門和噴殺蟲劑的指控。蛋糕店老闆娘強調，她住在四樓，而下樓時常看到朱姓女子開著門睡覺，有時是半開，有時是全開，對此感到無奈。

蛋糕店老闆娘，她已前往警察局做筆錄，打算控告朱姓女子一年多來的指控和妨害名譽等行為。（圖／TVBS）

蛋糕店老闆娘還反控朱姓女子長期騷擾她和她的伴侶，表示只要她的店被媒體採訪或遭到惡意攻擊，朱姓女子就會跟著一起行動，並在網路上大肆宣揚相關事情。因此，她已前往警察局做筆錄，打算控告朱姓女子一年多來的指控和妨害名譽等行為。

記者嘗試聯繫朱姓女子但未果。有知情人士透露，當天確實聽到踹門聲，但整起事件的真相如何，可能只有當事人最清楚。目前雙方各說各話，事件真相有待進一步調查釐清。

