獨／男左轉車道停車如廁被逮！酒測爆表1.19 車內還藏空氣槍挨罰12萬
台北市內湖區一名酒駕男子因在路邊如廁被警方逮捕，事件發生於安康路這條通往汐止的重要道路上。這名28歲陳姓男子在中山區火鍋店喝下半瓶威士忌後，準備返回汐止住處，途中因想上廁所，竟在紅燈時直接開車門下車在路邊如廁。警方巡邏經過發現異狀，上前盤查時不僅測得高達1.19的酒測值，還在其車內查獲空氣槍、氣瓶及塑膠彈，最終依公共危險罪及社會秩序維護法開罰12萬5000元。
警方巡邏時發現一名黑衣男子站在路邊，且車門處於開啟狀態，立即引起警方注意。當員警準備上前盤查時，發現該男子言語不清，身上散發濃厚酒氣。盤查過程中，該男子對員警大聲咆哮，經警方好言相勸後才配合進行酒測。酒測結果顯示高達1.19的酒測值，警方當場以涉嫌公共危險罪為由扣留其車輛。
經調查，這名28歲陳姓駕駛當時將車停在左轉車道上，不僅車輛停止不前，駕駛還下車在路邊如廁，嚴重影響交通安全。事發地點位於台北市內湖安康路，該路段為連接汐止的重要道路，車流量相當大，此舉已造成潛在危險。警方進一步搜索陳男車輛時，還意外在車內查獲空氣槍、氣瓶以及塑膠彈等物品。因此，陳男不僅面臨公共危險罪的指控，還違反社會秩序維護法，合計被開罰12萬5000元的高額罰款。
《TVBS新聞網》提醒您：
◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕
◎未滿18歲者禁止飲酒
更多 TVBS 報導
內湖男酒駕睡中路央！驚醒「誤踩油門」衝撞警車 下場慘了
花蓮男酒駕還嘴硬「沒喝」！追逐1公里遭上銬酒測值1.08
自食惡果！女騎士「酒駕自摔」 機車還燒成火球
警方破門抓到60人！賭客稱「我們只是開會」 81歲翁也來參一咖
其他人也在看
337名台鐵員工遭懲處！ 產工發起絕食行動抗議判決
台鐵產業工會宣布將於11月6日至10日在台北車站發起為期100小時的絕食抗議，訴求針對337名因爭取休假權益而遭懲處的員工撤銷不公判決。中天新聞網 ・ 6 小時前
罷免伍麗華不實連署 屏檢起訴立委許宇甄等9人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 屏東山地原住民立委伍麗華罷免案，出現多項不實連署，屏東地檢署經數月偵辦，今（31）日依偽造文書，及違反個資法、選罷法等罪嫌起訴國民黨組發會主委、立委許宇甄、立委盧縣一、組發會副主委黃碧雲、中央黨部專委李得全及罷免案領銜人、盧縣一的助理張芳碩等9人，另有22人緩起訴、14人不起訴。 檢方起訴指出，許宇甄係中國國民黨中央...匯流新聞網 ・ 7 小時前
徐若熙、林智勝、李多慧全來了！味全龍感謝祭相關情報點這裡
體育中心／綜合報導為感謝球迷熱情支持，並配合臺北大巨蛋「拾光祭」系列活動，味全龍特別盛大舉辦2025年度感謝祭，邀請所有龍迷一同回顧精彩賽季、展望嶄新未來！FTV Sports ・ 9 小時前
守護弱勢族群與高風險長者健康 台東明年帶狀庖疹疫苗補助起跑
記者鄭錦晴／台東報導 俗稱「皮蛇」的帶狀庖疹，隨著人口老化與慢性疾病增加，發生率逐年…中華日報 ・ 7 小時前
于朦朧翻版? 西藏冒險王死亡疑雲再起 驚悚對比圖曝光 網喊 : 真屍恐「在這」....
[Newtalk新聞] 近日，X 帳號 @xinwendiaocha 發布爆料，指稱已故的「西藏冒險王」王相軍死亡案出現新的疑點，引起網友熱議。 爆料指出，冒險王的父親對警方確認的屍體表示質疑，稱屍體與兒子存在明顯差異，包括身高高出約 10 厘米、缺少鬍子與腿毛、腳趾長短不一致等特徵。據稱，首次進行的 DNA 比對結果並未匹配，第二次比對才被官方認定為冒險王的 DNA。此部分資訊尚未獨立證實。 更驚悚的是，爆料中附上對比圖，暗示屍體與冒險王生前外貌，並提出疑問：「如果這個屍體不是冒險王的，那他真正的屍體在哪裡？」文章稱，有網友稱冒險王的屍體「可能正在798藝術館展覽」，此說法同樣未經證實。 更驚悚的是，爆料中附上對比圖，暗示屍體與冒險王生前外貌。 圖:翻攝自@xinwendiaocha 此外，有網友指出，在冒險王進行直播期間，曾有帳號名為「夏水夢澤111111」的用戶發布威脅言論，包括「煞老王」、「明天地獄見」及「老王你想結束生命嗎」等文字。該帳號據稱與另一名網友「小左」相關，但此說法仍屬未證實。 該帳號據稱與另一名網友「小左」相關，但此說法仍屬未證實。 圖:翻攝自@xinwendia新頭殼 ・ 1 天前
114年促進新住民就業服務計畫熱烈報名中！
【記者 謝雅情／南投 報導】想要找工作或是想要經營小吃店？面試要注意什麼？開小吃店要注意那些事情呢？還是不知台灣好報 ・ 6 小時前
盧羿菲拔河奪金、葉幸福棒球奪冠 宜蘭學生為國爭光
宜蘭縣拔河選手盧羿菲、棒球選手葉幸福，分別入選台灣青少年代表隊，參加國際比賽勇奪金牌；代理縣長林茂盛今天安排接見2人，肯定2位選手在國際舞台為國爭光，也為宜蘭贏得榮譽。三星國中國3學生盧羿菲，參加「2025英國世界室外拔河錦標賽」青少年女子480公斤組，勇奪金牌；另，宜蘭囝仔、目前就讀台中西苑高中1自由時報 ・ 12 小時前
大豐電董事會決議：比特幣納入公司長期儲備資產
大豐電（6184）為強化資產配置效益，宣布成立「數位資產委員會」，擬將比特幣納入長期儲備資產，以因應數位經濟時代的挑戰。31日董事會並通過由大豐電創辦人、目前擔任大豐電董事戴永輝、董事長張銘志、獨立董事陳緒倫出任第一屆「數位資產委員會」委員。中時財經即時 ・ 6 小時前
「AI引領傳動產業」鏈結產學研創新力 提智慧製造再升級解方
從數位化、智慧化到AI賦能，創新科技不只是「開外掛」的增值工具，而是拚效率、拚品質、拚彈性的「基本功」！金屬中心劉嘉茹董事長指出，為加速傳統製造業與地方特色產業轉型升級，在經濟部產業技術司指導下，該中心未來將持續以法人技術能量協助產業升級，結合政策資源與研發成果，打造屬於臺灣製造的新價值。(見圖)金屬中心今(卅一)日說明，該中心執行「在地產業學研創新加值整合推動計畫」，針對產業第一線面臨的痛點提出具體解方，自十月十四日起舉辦一系列《製造新定義-在地產業×智慧轉型》研討會，鎖定傳動、鈑金、手工具及金屬表面處理等產業，邀請產官學研專家分享最新技術與實務經驗。開場由金屬中心林烈全副執行長致詞，提到中小企業跟傳統產業是臺灣的經濟命脈，藉由推動計畫進一步整合自身的研發技術能量、在地 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
宣布退正國會.退選 溫朗東:無法替林岱樺背書
政治中心／綜合報導民進黨高雄市長黨內初選，戰火延燒，就在不少正國會人士宣布支持林岱樺後，政治評論員溫朗東隨即宣布要退出派系、退出台北市議員選舉。溫朗東強調因為無法替林岱樺背書，不過就有黨內人士認為，這不是退選主因。政治評論員溫朗東：「無欲則剛莫忘初衷。」一句話，回應外界雜音，因為就在外交部長林佳龍、立委王義川等人，紛紛表態支持林岱樺參選高雄市長，政治評論員溫朗東卻是宣布「要退出派系」，同時退出2026台北市議員選舉。政治評論員溫朗東：「林岱樺委員當然是支持她，追求自己司法上的清白，可是如果說她在貪汙案上面，已經被起訴的話，我是覺得沒有辦法以派系成員的立場，去挺她也無法理解這樣的決定，所以我覺得最好的方式就是，我退出正國會，也退出這一次台北市議員的選舉。」政治評論員溫朗東宣布退出正國會、退選台北市議員。（圖／民視新聞）過不了自己這關，只好退出派系、退出選舉，溫朗東發文強調，因為先前林岱樺涉貪被起訴、反同婚、偏向宗教的法案，這些爭議無法為她背書。不過，就有黨內人士認為，溫朗東退選的真正原因，並非如此。北市議員擬參選人（民）朱政騏：「不會只有單一因素，他說一篇臉書這實在太牽強了，或是說林岱樺因素這實在太牽強了，一定是一個綜合考量，那他自己本身就有蠻多爭議性的話題。」政治評論員溫朗東：「別人怎麼講就隨便他，我自己就行的正做的正。」台北市中山大同區明年選舉競爭激烈。（圖／民視新聞）去年被國民黨立委徐巧芯爆料，溫朗東十年前為了閃兵役，疑似出現裝瘋賣傻行為，雖然提告但兩度不起訴，而這致命傷或許也是退選因素之一。不過，溫朗東原先要選的選區，競爭不小。因為王世堅當選立委空出缺額，另外現任議員陳怡君，因為助理費案，恐怕也無法被綠營提名。不過，民進黨新人輩出，除了已經運作多時的何志偉子弟兵朱政騏，王世堅子弟兵賴俊翰，另外還有管碧玲女婿林子揚，也已經開始跑地方行程；另外前民進黨秘書長吳乃仁兒子吳怡翰，疑似也有意參選。綠營熱門選區，選前一年，已經煙硝四起。原文出處：宣布退正國會.退議員選舉 溫朗東：無法替林岱樺背書 更多民視新聞報導《菱傳媒》捲黃國昌狗仔案熄燈 社長陳申青告別信曝光台中環保局官網不提廚餘！反要求基層設攤支援 江肇國：市府應優先防疫川普開出「空白支票」挺高市 美日同盟邁入黃金時代民視影音 ・ 5 小時前
市場改建恐影響電動公車政策 北市盤點市有地因應
（中央社記者劉建邦台北31日電）有議員指出，匯集重要公車路線的東園調度站因市場改建，導致業者只能把公車停在堤外，影響北市府推動電動公車政策。市場處今天表示，將配合財政局盤點現有可調度市有地因應。中央社 ・ 6 小時前
來不及說再見！坣娜肺腺癌病逝 鄭怡開唱前失聲被她暖到
【緯來新聞網】施孝榮領軍的「2025民歌50高峰會」今（31日）進行最終加場彩排，提到近日傳出罹患肺緯來新聞網 ・ 4 小時前
非洲豬瘟仍無法確定來源！重組株與中.越相似逾99%
農業部公布非洲豬瘟的病毒基因定序，確認是重組株，和中國及越南的相似度超過百分之99。而台中市廚餘掩埋又被市議員抓包，建設局調派包商，用大貨車載運土石到文山掩埋場掩埋廚餘，當場被環保局請回，原因就是那些...華視 ・ 6 小時前
愛我就幫我收款！彰化26歲女陷網戀淪車手被逮上銬痛哭：我也是受害者
彰化縣26歲的黃姓女子，在網路認識一名陳姓男子，兩人隨即陷入網戀，27日陳男要求黃女幫他收取30萬款項，黃女覺得不妥，但對方用情緒勒索：「你不是很愛我嗎？幫我去領錢都做不到」，為了討好陳男，黃女決定硬著頭皮到永靖鄉錫壽路收款，最後被警方逮個正著，悔不當初。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
(影) 店主關門、開槍! 加州5歹徒持槍搶金店遭「反殺」 嫌犯2死3傷
[Newtalk新聞] 上個月初，加州奧克蘭國際大道上一家名為「Eddy Cash for Gold」的黃金兌換店發生激烈槍戰。而在近日，店內的監視畫面也在網上曝光，影片中 5 名來自斯托克頓的蒙面男子企圖持槍搶劫，結果遭到店主和店員「反殺」，最終造成兩名嫌犯死亡、三人受傷並遭逮捕，另有一名員工中彈受傷。 根據奧克蘭警方通報，事件發生在晚上 7 點 45 分左右，距離店鋪關門時間僅 15 分鐘。監視畫面顯示，五名全身黑衣、戴著面罩的男子闖入店內。據店主描述，他起初以為他們是顧客，打開門後立刻被包圍，隨即爆發肢體衝突，不料店員與店主皆持槍還擊並成功「反殺」。 不久，這場搶劫案以失敗告終，3 名嫌犯皆縮在角落不敢動作，其中兩名嫌犯倒地，場面混亂，可看出嫌犯之間的配合度相當不協調。有網友評論：「如果劫匪不是這麼慌亂，也許他們真能得手。」影片最後可見兩名嫌犯屍體的在警方抵達後控制現場並遭拖出。 根據調查，30 歲的德維內爾·布魯薩德（Devinell Broussard）當場死亡，25 歲的丹尼斯·奧耶沃勒（Dennis Oyewole）送醫後不治。其餘三人分別為 26 歲的德肖恩·泰森（De新頭殼 ・ 6 小時前
鄭麗文稱普丁不是獨裁者 民進黨：錯誤言論成國際笑話
吳崢表示，鄭麗文稱普丁非獨裁者，但事實是普丁出身自蘇聯情報單位KGB，自1999年掌權後，在總統、總理職位間輪替，修改憲法、取消任期限制讓自己終身執政，更打壓異己與新聞自由，反對者被監禁甚至離奇死亡。這樣的人在鄭麗文眼中，竟不是獨裁者，甚至還洗白成為民主選出的領...CTWANT ・ 6 小時前
不滿張惇涵發言提告求償150萬元 陳玉珍敗訴
（中央社記者林長順台北31日電）行政院秘書長張惇涵在總統府副秘書長任內指藍委提案刪凍預算，國民黨立委陳玉珍提起民事訴訟，向張惇涵求償新台幣150萬元。台北地方法院今天判決陳玉珍敗訴。全案可上訴。中央社 ・ 6 小時前
非洲豬瘟基因定序出爐! 與"中國.越南"相似度逾99%
生活中心／綜合報導台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟之後，病毒基因定序今天（31日）出爐，中央災害病變中心說，經過比對，發現跟中國、越南的病毒株相似度各為99.95%、99.92%，之後會善盡國際公民責任，將序列提供給世界動物衛生組織。民視 ・ 5 小時前
「洋羊得意 新鮮上菜」114年國產全羊宴澎湃上桌補冬先補身!！
為推廣臺灣國產羊肉，也使更多民眾了解臺灣在地食材的魅力，中華民國養羊協會今日(31日)特別在彰化縣埔心鄉「宏銘的廚房」舉辦「114年國產羊產品推廣活動－洋羊得意 新鮮上菜」全羊大千電台 ・ 4 小時前
幼兒園女童手指受傷園方說法反覆 中市府介入調查
（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市一名幼兒園女童在園內上才藝課時，手指疑被同學直排輪輾傷，縫了4針。園方對受傷原因說法反覆，家長要求要真相。園方已致歉將檢討安全管制措施，中市教育局調查釐清。中央社 ・ 7 小時前