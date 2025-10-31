獨／男左轉車道停車如廁被逮！酒測爆表1.19 車內還藏空氣槍挨罰12萬

台北市內湖區一名酒駕男子因在路邊如廁被警方逮捕，事件發生於安康路這條通往汐止的重要道路上。這名28歲陳姓男子在中山區火鍋店喝下半瓶威士忌後，準備返回汐止住處，途中因想上廁所，竟在紅燈時直接開車門下車在路邊如廁。警方巡邏經過發現異狀，上前盤查時不僅測得高達1.19的酒測值，還在其車內查獲空氣槍、氣瓶及塑膠彈，最終依公共危險罪及社會秩序維護法開罰12萬5000元。

男停路中間開車門下車如廁，遭警抓包酒駕藏槍。（圖／TVBS）

警方巡邏時發現一名黑衣男子站在路邊，且車門處於開啟狀態，立即引起警方注意。當員警準備上前盤查時，發現該男子言語不清，身上散發濃厚酒氣。盤查過程中，該男子對員警大聲咆哮，經警方好言相勸後才配合進行酒測。酒測結果顯示高達1.19的酒測值，警方當場以涉嫌公共危險罪為由扣留其車輛。

經調查，這名28歲陳姓駕駛當時將車停在左轉車道上，不僅車輛停止不前，駕駛還下車在路邊如廁，嚴重影響交通安全。事發地點位於台北市內湖安康路，該路段為連接汐止的重要道路，車流量相當大，此舉已造成潛在危險。警方進一步搜索陳男車輛時，還意外在車內查獲空氣槍、氣瓶以及塑膠彈等物品。因此，陳男不僅面臨公共危險罪的指控，還違反社會秩序維護法，合計被開罰12萬5000元的高額罰款。

