獨／男放學時間襲童 遭控5分鐘前對其他家長「掐脖」

國小學生遭攻擊，家長帶童偕警回事發現場釐清。（圖／TVBS）

新北市一起隨機攻擊國小學生的事件引起社區高度關注，附近店家透露該男子在攻擊學生前已有掐脖家長的行為，過去也曾踹機車、徒手敲車等滋事紀錄。事發地點位於學校附近的住宅區與商家林立處，當時有多名目擊者。校方已緊急處理傷童並通知鄰近學校，警方也將加強放學時段巡邏，以確保學童安全。

國小學生遭攻擊，家長帶童偕警回事發現場釐清。（圖／TVBS）

這起攻擊事件發生在學校附近的住宅商業區，許多人目睹了整個過程。一名同學表示，受害學生事後在學校哭泣並表現得很緊張。事發後，家長帶著孩子重回現場，員警也與熱心民眾一同返回事發地點，釐清案發經過。附近店家指出，該男子起初只是自言自語，後來不知為何開始攻擊小朋友。另一位店家表示，這名男子會攻擊經過的機車騎士，用腳踹人家，而且在攻擊孩子前五分鐘，已經掐過一位在路邊等待孩子的家長的脖子。店家還提到，該男子會用力捶打來接小朋友家長的車子。

廣告 廣告

校方在事件發生後立即處理學生傷口，通知家長報案，並在朝會提醒其他學生，同時也告知家長會相關情況。當事學校校長表示，已請輔導處組長和心理師介入關心，陪伴並與學生交談，目前學生狀況尚可。校方也已與附近學校聯繫，擔心不只是自己學校的學生可能受到影響。教育局要求學校持續關心受傷孩童的心理狀況並提供協助，同時請警察單位在放學時段加強校門口周邊巡邏。受害學童只是在下課時間前往補習班，卻無端遭到攻擊，即使身體傷口痊癒，心理陰影可能需要更長時間才能消除。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

「2」改成「3」！國小代課老師竄改考卷送分 4班要重考

6歲童胸口瘀青！ 家長怒控補習班師肘擊 業者力挺師

高職女學生「撞到肩膀」慘遭剪髮！ 拖行三層樓全身瘀青 父親心碎了

國二生遭班導掐肩害瘀青！ 家長怒控被針對

