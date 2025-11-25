獨／男開窗「大吼大叫」還亂店家 媽媽受不了搬家 鄰居控：已10年

男子經常開窗大吼大叫，鄰居非常困擾。（圖／TVBS）

男子長期於夜間在家中開窗大叫，鄰居控訴已經持續長達10年，嚴重干擾新北市板橋區篤行路三段的居住安寧。這名30多歲的洪姓男子不僅在晚間10點至11點期間大吼大叫，還會觀察其他人的反應，甚至跑到店家門口叫囂。鄰居們對此行為深感困擾，已經忍無可忍，有人選擇與他對吼，甚至連他的母親也因受不了而搬離。目前鄰居已向警方報案，男子可能將被依社會秩序維護法處理。

男子經常開窗大吼大叫，鄰居非常困擾。（圖／TVBS）

住在新北市板橋區篤行路三段的一名30多歲洪姓男子，經常在夜間打開家中窗戶大吼大叫，持續時間約3至4秒，然後關上窗戶。然而這並非結束，他會反覆開關窗戶，探頭觀察樓下，這樣的行為嚴重影響左鄰右舍的生活品質。

鄰居表示，這名男子原本會開窗大叫，觀察下面人的反應，並以大家尋找聲音來源的困惑為樂。更令人無法接受的是，男子似乎不認為自己的行為有任何不妥，還會刻意觀察他人的反應。

一位鄰居指出，這種情況已經是長期存在的問題，尤其在晚上9點到10點半這段時間特別嚴重。鄰居控訴，這樣的騷擾行為已經持續了10年之久。

鄰居們形容這名男子的叫聲比野獸還像野獸。雖然現在聲音變小了，但每當警察來訪，他就會迅速關窗躲起來不開門。許多住在樓上的居民曾與他發生衝突，但最後都不了了之。整個社區幾乎沒有人不知道這名洪姓男子。

據了解，這名男子過去曾因騷擾他人而被告過。目前鄰居已經向警方報案，他可能會被依社會秩序維護法被處理。忍耐了這麼多年後，住戶們只希望能盡快恢復一個安靜的居住環境。

