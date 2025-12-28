獨／當蜘蛛人闖民宅！「4樓跳下骨折」全黑男爬遮雨棚 遭逮還藏K毒

竊賊當蜘蛛人，攀爬遮雨棚行竊，被警逮還在竄逃。（圖／TVBS）

新北市一名59歲趙姓屋主在清晨五點左右，被後陽台的破裂聲響從睡夢中吵醒，驚見一名男子正攀爬遮雨棚企圖闖入屋內行竊。這名35歲周姓嫌犯被發現後立即逃竄，如同蜘蛛人般在建築物外牆爬行，甚至從四樓高處一躍而下，最終因骨盆骨折被警方逮捕。警方在嫌犯身上搜出藍波刀及K他命毒品，將依加重竊盜罪嫌送辦。

警方於清晨接獲報案，趕赴新北市新莊中正路現場。原來是趙姓屋主被後陽台傳出的破裂聲響驚醒，起床查看時發現一名身穿全黑衣服的男子正試圖攀爬遮雨棚進入家中，立即報警。

周姓嫌犯被發現後，立即展開一連串驚險的逃亡過程。他先逃往四樓陽台，隨後跳到一樓屋簷，最後往後方停車場方向逃跑。附近一名住戶表示，竊賊跑到五樓被人看到後就開始不停地逃跑，最後從鐵皮屋頂下來才被抓到，因為已經跑不動了。住戶驚嘆這名瘦瘦的竊賊跑得非常快，讓人感到害怕。

警方在周圍佈下天羅地網，手持手電筒和槍支追捕這名不斷試圖翻牆逃跑的嫌犯。即使被警方包圍，周姓嫌犯仍不放棄，持續在建築物間攀爬逃竄，甚至爬上鐵皮屋頂，彷彿真的把自己當成蜘蛛人。

最終，周姓嫌犯從高處跳下，落入後方停車場的草叢中，導致骨盆骨折而無法繼續逃跑。他不斷哀嚎喊痛，最後被警方戒護送醫。在逮捕過程中，警方在嫌犯身上搜出藍波刀及一包K他命毒品，因攜帶武器行竊，將被依加重竊盜罪送辦。

這起事件不僅驚動了整條街的居民，也讓原本安睡中的屋主受到極大驚嚇。

