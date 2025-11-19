獨／當街巴頭！貨車擋人行道 檢舉控司機揮拳

卸貨司機不滿違停被拍照，上前與行人理論，還遭指控揮拳打人。（圖／TVBS）

北市一名行人因檢舉違停貨車而遭毆打，引發社會關注。事件發生在北投光明路，該名行人看見一輛貨車輪子開上人行道並停在紅線區域，上前拍照準備檢舉時，竟遭司機嗆聲並揮拳毆打右側腦部。事後行人到醫院驗傷並提告傷害及恐嚇，但幾天後卻接到對方來電要求和解，讓他感到恐懼而拒絕。更令人擔憂的是，對方在電話中提及已知道他的姓名和住址，讓受害者感到極大壓力。

這起事件源於北投光明路的違停糾紛。該路段雖然商家林立但道路狹小，許多車輛臨停時常將輪子開上人行道。當天，穿著綠色公司制服的送貨員因違停被行人拍照檢舉，雙方發生口角。行人表示，他只是提醒違停司機趕快離開，但對方不但不離開，反而語帶挑釁地越靠越近，當他問司機為何違停時，司機回應是因為要送貨。

在爭執過程中，行人表示司機突然問他能不能拍照，他回答可以，沒想到司機立即從旁邊揮拳打了他的右側頭部。事發現場附近有許多店家，記者實地走訪時發現短短幾分鐘內就有多輛車違停的情況。

更讓受害行人感到不安的是，提告後不久，他竟然接到鄭姓司機打來的和解電話，對方希望以3萬元和解。當行人質問為何對方有他的手機號碼時，司機辯稱是警方做筆錄時提供的。更令人擔憂的是，司機在電話中提到「我又知道你的姓名地址了」，這句話讓受害者十分害怕，擔心對方可能會找上門，因此堅決拒絕私下和解，選擇通過法律途徑解決此事。

