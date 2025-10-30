獨／疑紅線停車惹怒公車司機 計程車運將下車對峙

計程車司機疑似違停，不滿遭公車司機喝斥，下車理論。 (圖／TVBS)

一場交通違規引發的口角衝突，在新北市三重天台廣場旁引起關注。事件發生於27日上午11點30分，一名計程車司機因違規停在紅線區域讓乘客下車，阻礙後方公車通行，導致雙方駕駛爆發激烈爭執。整起事件從公車司機按喇叭抗議開始，升級為計程車司機下車理論，雙方在馬路中間互相咆哮，直到綠燈即將亮起才匆忙結束衝突。

在新北市三重往台北橋方向的天台廣場旁，一場駕駛間的衝突引起路人注目。當時公車停在紅燈前等候，計程車司機卻因違規停在紅線處讓乘客下車，擋住了公車的去路。公車司機感到不滿，按下喇叭表達抗議，並開啟擴音器與計程車司機理論。雙方對話迅速升溫，計程車司機甚至下車直接對峙，在馬路中間爆出粗口，場面一度十分緊張。當雙方意識到紅燈即將轉綠，計程車司機才趕緊返回車上離開現場。

目擊民眾表示，事發當時計程車確實違規停在紅線區域讓乘客下車，這才導致後方公車無法通行。公車司機按喇叭後，引發計程車司機不滿，最終演變成直接下車與公車司機發生衝突。這條路段車流量大，一旦有車輛違停很容易造成交通堵塞。

附近居民指出，該路段違停情況嚴重：「這邊很亂，紅綠燈口，這裡上去全部都黑的，他們家客人就會下來搭車，有早班也有晚班的。」

雖然轄區警方表示未接獲相關報案，但根據道路交通管理處罰條例規定，在紅線違規停車上下客可處以300至600元罰鍰。若違停地點位於路口10公尺內、消防栓或公車停靠區10公尺內，還會加記違規點數。此外，駕駛人若非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或在車道中暫停，最高可處3萬6000元罰鍰。計程車司機不僅疑似違規在先，還下車與人爭執，未來可能面臨高額罰單。

