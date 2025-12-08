獨／「痛苦歌王」孫情遭AI剪輯 冒名賣不明保健品

孫情推薦跟泌尿相關的保健品，實際上是AI假冒他說話。（圖／東森新聞）





近日在網路上流傳一段影片，是孫情推薦跟泌尿相關的保健品，甚至使用他公開受訪的畫面，用AI假冒他說話，連經紀人看了都沒分辨出來，以為孫情接廣告了，就怕有不知情的民眾被騙，趕緊前往報案，避免更多人受害。

AI假影片口白：「我從來不說瞎話，我也是老歌手，我說假話，肯定是會晚節不保。」

東森新聞記者vs.資深藝人孫情：「資深藝人孫情在網路上推薦保健品，不過這個人真的是他嗎？（保證不是我，我在這裡掛保證，那個絕對不是我）。」

怎麼也沒想到自己的影片竟被盜用，連受訪片段也被AI換臉，不只聲音像嘴型也對得上，乍看之下真的很像孫情本人。

AI假影片口白：「我也是沒想到竟然這麼好用，你們趕緊打開下面連結看看，現在還有沒有。」

對比當天受訪畫面，不只有各家媒體麥克風，連孫情西裝外套上的裝飾，都一模一樣，但是細看假影片中，孫情的臉部有點怪怪的，包括挑眉肢體語言，都不太自然。

資深藝人孫情：「太可怕了，而且做得好像，我的經紀人說，大哥你什麼時候接的廣告，不告訴我啊，我就嚇死了，我說我真的沒有接這個廣告。」

81歲的孫情，因為歌唱時深情鎖眉的表情，被稱為痛苦歌王，堪稱是韓流先驅，身為韓國華僑，1960年代在韓國發行唱片受訓，1968年在台灣，以《淚的小花》爆紅。出道60年的孫情，身體相當硬朗，強調沒有前列腺的問題，甚至在今年開了五場演唱會。

資深藝人孫情：「我覺得真的很可惡，它這種尤其賣藥，你把人家吃死了怎麼辦。」

不管是詐財還是可能見間影響健康，孫情都不樂見趕緊報案，不希望長者被以假亂真的AI唬得一愣一愣，還吃出問題。



