獨/瘦瘦針成新一代神藥？名醫示警「1類人」恐增癌症風險

「瘦瘦針」近期被譽為新一代神藥，不僅能對血糖控制、減重，還被認為對腦部退化甚至癌症都有幫助，然而，新竹初日診所院長魏士航醫師指出，這類藥物的抗癌效果尚未被科學證實，其實質是通過「減重」間接降低癌症風險。

「瘦瘦針其實是腸泌素促效劑的通稱，原本是為了控制血糖而設計的合法處方藥。」魏士航受中天新聞《健康我+1》頻道訪問指出，這類藥物之所以近期再度走紅，主要是因為今年年初一款名為「猛健樂」的新藥上市，其效果優於前幾代藥物，使減重話題重新聚焦。

魏士航進一步說明，瘦瘦針模擬人體進食後腸道分泌的天然荷爾蒙，具有三大作用機制：「首先，它能調節胰島素分泌，讓血糖穩定；其次，它抑制腸胃蠕動，增加飽足感；最後，它還能減少大腦食慾，讓人不再對食物有太多雜念。」透過這三重作用，不僅能穩定血糖，還能控制進食行為，進而達到減重效果。

關於瘦瘦針與癌症的關聯，魏士航強調，肥胖與癌症的關係早已被科學界確立。「肥胖狀態下，我們處於慢性發炎體質，加上代謝失衡，這些都是癌症生長的溫床。目前已知有13種癌症與肥胖直接相關。」

近期研究顯示，GLP-1類瘦瘦針藥物似乎能降低癌症發生率及死亡率，但魏士航指出，這些研究多為針對肥胖及糖尿病患者的回溯性研究，尚未真正釐清藥物是否具有直接抗癌機轉。「我認為，瘦瘦針的抗癌效果主要來自於減重，當我們不再肥胖，沒有慢性發炎，代謝正常時，癌細胞生長的機會自然減少。」

另外，魏士航表示，食藥署實驗曾發現瘦瘦針藥物可能會促成甲狀腺髓質癌，雖然對人體來說尚不明確，但如果說有相關病史，例如甲狀腺髓質癌，或者多發型的內分泌腫瘤症候群的病史的話，建議還是不要施打。

