獨／百億美元國家融資保證將成軍 國發會將邀九大行庫組「國家隊」
因應台美貿易協定承諾的對美投資，據了解，由國發會主導的「國家融資保證機制」方向已大致明朗，除了初期會先以百億美元為目標來推出「對美投資的國家融資保證專案」之外，已確定會邀集九大行庫來共組國家隊，而九大行庫所扮演的角色，除了融資之外，也會共同出面提供保證額度，並且對於專案參與捐助。
至於百億美元的規模，有可能國發會來出資5成至7成，其他由九大行庫，甚至是更多民營銀行參與出資，包括目前中小企業信保基金也是由全體銀行按期捐助資金挹注基金，另外，現在已在運行的國家融資保證基金，則是由公股銀行出資約3成、國發會出資7成。
據悉，由於赴美國投資的企業會以台積電的相關供應鏈為主，清一色都是大型廠商，並不符合中小企業信保基金的成立宗旨，因此才會「另起門戶」，由國發會來主導，而且有別於現在已運行的國家融資保證基金，這次為了向美國展現履約的誠意，會以另外設置對美投資的保證專案來進行，而「國家隊」的成員，除了九大行庫被國發會鎖定之外，府院目前也有想法，希望其他大型民營銀行也一起加入，因為這些大企業也都是大型民營銀行的客戶，而且有頭有臉，不論股價或身家都有競爭力，相信民營銀行應有參與意願。
至於該保證專案的規模，據消息人士透露，一開始會先以百億美元為目標來籌組，重點在於由於這些企業本身財資力強，再加上美國為已開發國家，風險遠低於新興市場，因此所需要的保證成數應在5成左右即可，不必用到8成甚至9成，另外，保證倍數亦可從10倍放大到15倍，或是20倍，這些都在討論範圍，換言之，100億美元的規模，其實足已作到2500億美元，也就是向美國承諾的融資保證額度。
據指出，由於立法院已有決議，國發會不能以台積電為股票來質押借款，因此，恐怕仍必須由政府編列預算，或是國發會以其他擔保品來向銀行取得融資，來作為該為專案保證的「基底」。至於保險公司放款的話，要十足擔保，因此，保險公司應該是去買債券，或是銀行包裝成私募股權來賣給保險公司，而非加入該專案。
此外，企業如果發行公司債，亦可由銀行來作100%的保證人，不見得去買該公司的公司債。根據目前國發會邀相關部會的沙盤推演，擔保亦有利息可賺，倘若其他大型民營銀行要加入也可，而若是擴大到所有民營銀行都加入國家隊的陣容，這時就會由銀行公會出面邀集各銀行一起加入捐助該專案規模的行列。
