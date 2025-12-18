獨／百萬攝影機遭遊覽車撞毀！路跑攝影師求償無門 控踢皮球

一場路跑活動前的意外事故，讓一名攝影師的高價攝影設備遭遇嚴重損壞，造成約百萬元的損失。攝影師陳先生指控，在桃園新屋馬拉松活動中，他的攝影機、搖臂及廣角鏡頭等設備在活動開始前被一輛遊覽車撞毀，但事發兩個多月後，相關單位和肇事司機仍態度消極，讓他求償無門，更影響後續工作接案。然而，桃園市路跑協會則表示主辦方已積極協調處理，但當事人不願出面調解。

廠商控拍攝路跑活動前。百萬攝影設備遭撞毀，事後求償無門 (圖／TVBS)

陳先生表示，他在9月底到桃園新屋馬拉松路跑活動擔任攝影師，剛架設完機器準備拍攝時，一輛遊覽車直接撞上搖臂，整個機器砸到地上。當時攝影師看傻了眼，攝影機周圍滿是碎片，鏡頭已經全毀，搖臂、螢幕等設備也全部損壞。

廣告 廣告

陳先生指出，事後他想要求償，卻被各方踢皮球。他表示：「保險不理賠，因為駕駛不符資格。然後我又回來找路跑協會的人，路跑協會就是不管了。我投訴到體育協會跟桃園市政府，桃園市政府好像也沒有在管這件事情。」他進一步解釋，路跑協會負責人一直表示不處理，要他直接找肇事司機，但司機只說了一句「他沒錢」。

據了解，當天被撞壞的設備包括價值約70萬元的攝影機、50萬元的搖臂，以及35萬元的廣角鏡頭。考量折舊因素，陳先生總共求償100萬元，但他表示整整兩個多月都沒有人願意負責。

然而，桃園市路跑協會澄清，事後主辦方有積極協調，但對方要求承包商賠償20萬元，遊覽車業者賠償20萬元，其中承包商已經給了20萬元。路跑協會表示，由於這屬於交通事故，他們積極協助雙方調解，但當事人未出面調解也未接電話，強調主辦單位並沒有推卸責任。

陳先生表示，因為機器被撞壞，年底尾牙等大大小小活動的接案也受到影響。由於賠償問題雙方沒有共識，這場糾紛短時間內恐怕難以解決。

更多 TVBS 報導

瀕危「銀河蛙」遭攝影團隊徒手把玩、擺拍 集體失蹤恐滅絕

警趕上班途中釀悲劇 82歲闖燈嬤遭撞死

勞斯萊斯幻影2代塞車路段「想切就切」撞遊覽車！修車費恐破350萬

按喇叭爭道引不滿！小貨車.遊覽車駕駛 路中下車互飆罵

