獨／盯上男大生有房...遭「三環幫」設局騙抵押

新竹三環幫，日前才被警方破獲據點，揭發一條龍式詐騙案，至少上百人受害，其中一名被害人還只是大學生，當年幫朋友作保，卻因為名下有房產，被集團成員盯上，要求交出自然人憑證，並引誘去借貸250萬、房產設定抵押500萬，直到男大生母親收到地政異動通知，立刻採取法律行動，保住房產救兒子！

警方日前攻堅三環幫據點。（圖／TVBS）

這起詐騙案始於2023年，當時這名男大生剛成年，為朋友借貸150萬元時擔任保證人。三環幫成員得知他名下有房產後，便要求他交出自然人憑證給金主。當朋友無法償還債務時，幫派成員以法拍房屋為由恐嚇他，並誘導他進行債務整合，向民間借貸250萬元，同時將房產設定抵押500萬元。被害人母親表示，詐騙集團不斷慫恿她兒子再轉貸，目的是讓債務金額不斷增加，最終吃下他們的房產。

廣告 廣告

自然人憑證無論是實體卡還是行動版，都不應交給他人，因為這等同於將身分授權給他人使用，在法律上具有推定為本人親自簽名或蓋章的效力。詐騙集團以服務費等各種名目層層剝削，導致男大生最終只拿到幾萬元借款，卻每月需負擔3萬多元的利息。

雖然被害人母親在得知情況後成功塗銷了房產抵押登記，但她表示已支付了235萬元清償金和50至60萬元的律師費，損失慘重。被害人母親強調，若非申請地政即時通，可能連房產被法拍都不知情，到時候房子被拍賣，他們還會被趕出家門。

三環幫正是看準男大生涉世未深又有房產，才進行這場精心設計的詐騙。儘管主要嫌犯已被逮捕，相關官司正在進行中，但在款項追回前，被害人們仍需承擔高額的訴訟費用，處境艱難。

更多 TVBS 報導

緬甸軍掃蕩KK詐騙園區 傳首腦逃往泰國芭塔雅

比特幣ATM淪洗錢工具 6旬婦被騙2775萬

趁警破門之際！四海幫嫌躲警 竟從3樓開窗往下跳

學生成詐團目標！ 「正妹照」騙人警揭手法

