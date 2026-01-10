獨!看護妻疑"軟禁百歲夫"延誤就醫 兒氣炸:別有所圖

社會中心／台北報導

持續來帶您了解，昨天我們獨家報導的人瑞和看護結婚案！上午子女們，前往醫院要探視父親，因為老先生今天有掛號看泌尿科，但是等了好久，都過了掛號時間，父親依舊沒現身，子女們質疑看護現在等於把爸爸軟禁，擔心因此延誤就醫，實在快氣炸。

兒子們在醫院外苦苦等候，手機不斷聯絡，但等等等，怎麼樣就是等不到自己的爸爸，明明掛號要來看泌尿科，但掛號時間都過了，人依舊沒出現。





看護妻疑"軟禁百歲夫"延誤就醫 兒氣炸:別有所圖。（圖／民視新聞）

兒子實在快氣炸，高齡102歲的爸爸在子女不知情的狀況下，突然和看護結婚，婚後看護竟然還不讓子女探視父親，控訴她等於是把爸爸"軟禁"了，甚至還不讓爸爸就醫嗎？

無法接受人倫悲劇，想見爸爸一面真的好難，但求助各單位依然沒辦法，現在恐怕只能法庭上相見。





看護妻疑"軟禁百歲夫"延誤就醫 兒氣炸:別有所圖。（圖／民視新聞）





子女痛批，這宛如司馬中原案翻版，百歲人瑞結婚衝突，越演越烈。





