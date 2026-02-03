社會中心／新北報導

籃球隊疑似出現不當管教？！新北市一所知名的籃球學校，傳出球隊的學長，多次在半夜時，要求學弟們，跑到校園邊坡，偷倒垃圾。如果不照作，隔天就會罰俯臥撐地，一撐就是兩小時，家長聽到兒子在隊上遭受不當對待，氣得要兒子退隊、轉學。校方表示，已展開調查。帶您來看民視的獨家報導。

當事家長周先生說，還理直氣壯地說，來過來，沒有丟的趴著，作伏地挺身的趴姿，趴在地上請問一下，這個不叫霸凌，這個叫什麼。戴著墨鏡的爸爸，話說得氣憤，怎麼也沒想到，把愛打籃球的兒子，送到籃球名校，卻成了惡夢的開始。當事家長周先生表示，球隊的學長要怎麼講，他(教練說)沒有辦法控制啊，因為他只負責帶隊訓練，任何一個運動項目的社團，教練不就是應該要顧到，這些球員的身心靈發展嗎。

廣告 廣告

獨! 知名籃球學校爆不當管教 不服學長要求將遭體罰

新北某知名高中球隊傳出不當對待。（圖／翻攝畫面）新北市一名周先生，去年七月把熱愛打籃球的兒子，送去就讀一所籃球名校。沒想到，搬進宿舍後，球隊的高三學長們，提出一堆違規、不合理的要求。像是要高一新生，在半夜兩、三點起床，跑到校園邊坡，偷倒垃圾。不服從的人，隔天就會被罰俯臥撐地，一撐就是兩小時。過程中，家長多次向教練反應，對方卻說這是球隊裡"學長制"的文化，要留在隊上，就必須服從，也讓隊上的高一新生，敢怒不敢言。當事人說，逼我們做那些違法的事情，或是不合理的事情也好，就只要沒有達到他們的要求，就是要叫我們趴著，然後罰我們。學長叫我們高一出50塊，就是大家一起高一的分攤掉(慶生蛋糕)。

獨! 知名籃球學校爆不當管教 不服學長要求將遭體罰

新北某知名高中球隊傳出不當對待。（圖／民視新聞）除了應學長的要求，作出違規事項。平常手機都交由學長保管，就連休息時間要拿回來使用，還會被學長勒索，要買食物，來換回手機，誇張行徑，不勝枚舉。當事學校教務主任說，以後所有學長學弟的管教的訊息內容，(需要)經過校方或教練的核准、同意或是授權。新北市議員（民）李宇翔說，霸凌是零容忍的，在任何的團體任何的單位，甚至於在學校裡面，都不應該存有霸凌的相關情事。校方表示，已經組成調查小組，要釐清球隊的球員們，是否涉及不當管教。

原文出處：獨! 知名籃球學校爆不當管教 不服學長要求將遭體罰

更多民視新聞報導

長榮航懲處座艙長出爐 空服員工會認為非最終結果 正協助家屬提訴

中配李貞秀明就職立委！綠委批民眾黨雙標 陳智菡稱霸凌、抹紅

台北馬偕醫院員工躺6樓女兒牆獲救 院方：已輔導3年多

