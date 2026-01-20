獨／砸蛋小草退出！北市松信許甫出線本週提名 民眾黨北市6選區戰將底定

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

年底台北市議員選舉，民眾黨將在6選區各推1席人選出戰，包含現任4議員選區，以及目前無現任議員的中正萬華、松山信義各推1席，其中松山信義選區部分，除前副秘書長許甫外，還有去年曾到民進黨中央黨部砸雞蛋的民眾黨前林口黨部副主任李道翔登記，不過據了解，經過協調程序後，李道翔已決定退出，民眾黨台北市議員選舉6位參選人底定，中正萬華吳怡萱、松山信義許甫預計本週正式提名。

民眾黨前副秘書長許甫將被提名參選北市松信議員。（圖／資料照）

民眾黨在2022年議員選戰，在北市6選區推出8位議員參選人，其中士北黃瀞瑩、港湖陳宥丞、大安文山張志豪、中山大同林珍羽當選，而今年議員選戰，民眾黨決定在6選區各提1席，現任4位議員選區，早在第一波就進行黨內程序，無人挑戰，4人順利被提名。

據指出，李道翔已退出民眾黨松信議員提名競爭。（圖／資料照）

至於中正萬華與松山信義，日前進行提名作業，中正萬華部分，有2022年出戰議員的吳怡萱登記參選，無人挑戰，而松山信義部分，則有前副秘書長許甫，以及去年曾到民進黨中央黨部砸雞蛋的李道翔登記，不過據了解，李道翔在週日舉辦的「2026松信夥伴見面會」後，經過協調程序後，決定退出議員選舉，許甫將出線，參選松山信義區議員，許甫與吳怡萱也預計在本週完成提名動作，民眾黨台北市6位議員參選人也將全數到位。



