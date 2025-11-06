獨／確定了？台北上海雙城論壇12/25登場
[NOWnews今日新聞] 台北上海雙城論壇原訂9月25日於上海舉行，北市府卻在出發前臨時喊卡。根據《NOWNEWS今日新聞》獨家掌握，雙城論壇將於12月25、26、27日三日舉行。台北市政府今（6）日重申，雙城論壇一向是秉持著對等、尊嚴、善意、互惠的原則進行。
台北、上海雙城論壇原訂在9月25日舉行，但北市府卻突然宣布延期，主因是相關MOU的審查涉及相關部會修正。台北市長蔣萬安昨日在議會答詢時表示，雙城論壇預計將在年底舉辦，且雙城論壇已經辦了15屆，希望能按照往例維持城市交流，他並強調「不辦不是選項，我們一定全力以赴」。
蔣萬安表示，依往例雙城論壇多在7、8月辦理，過往慣例是這樣，但也曾於12月舉行，今年「大概是年底」。
據了解，今年雙城論壇確定在12月25至27日舉行。北市府回應表示，關於雙城論壇，市府一向是秉持著對等、尊嚴、善意、互惠的原則進行；行政細節目前還未定案，如果有確定的答案會再向外界說明。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
雙城論壇停辦？今年剩57天 蔣萬安喊「拚年底」：不辦非選項
普發現金1萬開放登記 民眾黨設服務站：協助領回被中央超徵稅金
稱岳父沒在中國做生意遭學者打臉！黃國昌：若真有我怎會勝訴？
其他人也在看
許智傑首支政策影片出爐 打造高雄智慧港走向國際
記者吳文欽／高雄報導 民進黨立委許智傑六日端出首支市長參選政策牛肉，社群上發出政策影…中華日報 ・ 4 小時前
誰在卡雙城論壇？ 林奕華：9／22前中央都沒回覆
今年雙城論壇預計簽定「水治理」和「職業技能培訓」MOU。蔣萬安5日赴議會專案報告，簡舒培說，9月22日林奕華講MOU未確定，所以論壇延期，如今林奕華說已送中央，詢問什麼時候送的？林奕華表示，有關於技能訓練交流部分，還要跟上海方再磋商。簡舒培質疑，所以不是卡在中央，...CTWANT ・ 23 小時前
南寮漁貨直銷中心啟用1年3度跳票 竹市府挨轟一騙再騙
新竹市南寮漁貨直銷中心工程一再延宕，原預定啟用日也不斷延後，市議員林彥甫指出，直銷中心啟用日期1年內3度跳票，市府一騙再騙，從1月稱年中完工，5月稱力拚7月底拿使照，9月市府官網說10月底全新亮相，結果代理市長邱臣遠議會報告時又改口明年1月啟用。自由時報 ・ 8 小時前
我向美採購MQ-9B海上衛士無人機 空軍：資料鏈不會先傳美國
空軍參謀長李慶然中將今天（6日）在立法院指出，國軍向美軍購的4架MQ-9B高高空無人機，首批2架確定明年第3季可以交機，至於外傳MQ-9B的資料鏈會先傳美國再傳給台灣，李慶然否認說，MQ-9B的資料鏈是由地面控制站單向對接，因此「不會先傳美國再回傳到台灣」，而是台灣直接接收。鏡報 ・ 7 小時前
故宮監控有無死角？院長答「晚上約會跑不掉」 藍委傻眼
故宮博物院長蕭宗煌今日赴立法院報告並備詢，適逢今年為故宮百年院慶，藍委洪孟楷也就日前羅浮宮失竊案件，質詢故宮院內是否有掌握監視器死角。不過蕭宗煌卻以一句「晚上約會絕對跑不掉」回應監視器無死角，現場更尷尬沉默數秒，也讓洪孟楷質疑詢答態度不當，並請要求故宮就維安預算等問題進行檢討。中時新聞網 ・ 7 小時前
防疫破口曝光？養豬團體聲明示警中央：拿出魄力「禁廚餘養豬」
台中傳出首例本土非洲豬瘟案例，引發全台畜牧業警戒。台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠、雲林縣養豬讀書會畜牧展總召林俊佑今（6）日聯合發聲，於臉書公開呼籲中央應「全面禁止廚餘養豬」，強調這是防疫體系中最大的漏洞，也是必須正視的關鍵破口。他們感謝台中市政府第一時間通報並配合中央處理，讓疫情得以控制在最小範圍內，但也直言：「既然知道漏洞在哪，就該有魄力補上。」中時新聞網 ・ 7 小時前
明年期中選舉前哨戰… 維州選舉民主黨大勝 全州翻盤
維吉尼亞州4日選舉迎來歷史性一刻，前聯邦眾議員史潘柏格(Abigail Spanberger)擊敗共和黨對手，成為該州史...世界日報World Journal ・ 7 小時前
基隆市府副發言人太多招質疑 呂謦煒：依輕重緩急決定誰發言
基隆市議會6日上午進行民政處業務報告，但議員質疑民政處長同時身兼市府發言人外，另聘任多達6名副發言人，質疑市府副發言人們坐領高薪、洗個名稱就打算參選。對此，民政處長兼基市府發言人呂謦煒表示，市府發言體系會依輕重緩急去做區分，決定由何方發言。中時新聞網 ・ 7 小時前
蘇巧慧代表綠營參戰新北市長 網提停辦「這活動」：在板橋選票能破6成
[Newtalk新聞] 民進黨選對會昨（5）日下午正式通過，將徵召新北市立委蘇巧慧，代表民進黨參選 2026 新北市長選舉。對此，有網友幫蘇巧慧提出政見，表示只要「停辦新北耶誕城」，蘇巧慧在板橋應該能拿到破 6成選票。政治工作者周軒看到後，也分享在社群上，直呼「笑死」，而新北耶誕城也將在 11 月 14 日開幕，他也感慨，「11 月到了，板橋人一年一度的惡夢開始了…」 民進黨選對會昨日下午開會決議，將向中執會建議，在新北市徵召立委蘇巧慧代表參戰 2026 新北市長。對此，蘇巧慧感謝選對會推薦，她已做好準備承擔重任，並會全力籌組最強團隊，帶領新北市議員候選人一起打贏 2026 選戰。 隨著年末將至，一年一度新北耶誕城將在本月 14 日開幕。不過，每一次耶誕城都在板橋車站周圍舉辦，造成交通雍塞引發民怨。就有網友在社群平台 Threads 上發文，笑稱「蘇巧慧明年的選舉政見，只有要一條『停辦新北耶誕城』，應該在板橋就可以拿到破六成的票了…」。 貼文曝光後，立刻引來 2萬多網友按讚表示支持，有網友留言說：「支持停辦沒用的耶誕城！」、「誰停辦新北殭屍城就得民心啊」、「真的 板橋人恨透了該死的新北新頭殼 ・ 10 小時前
賴瑞隆宣布「希望高雄」5大計畫 規劃生育津貼3萬加碼至5萬
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導有意爭取高雄市長提名的綠委賴瑞隆今（6）日發表「希望高雄：幸福首都工程」五大計劃，以「敢生、樂養、好托、安老」為政見...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
戴錫欽：2026年北市議員選舉 藍最低標為31席
（中央社記者劉建邦台北6日電）國民黨台北市黨部主委戴錫欽今天表示，針對2026年議員選舉規劃，維持以31席為最低標，至於市長選舉，民眾黨若願支持市長蔣萬安連任，會建議蔣萬安可幫忙站台。中央社 ・ 7 小時前
新北樹林工廠火警 火煙密布（2） (圖)
新北市樹林區柑園街1段6日上午11時許傳出火警，1層樓鐵皮屋工廠冒出濃濃黑煙，並全面燃燒，消防人車到場搶救。中央社 ・ 8 小時前
快訊／不畏川普威脅！紐約飆出超高投票率 民主黨曼達尼當選紐約市長
34歲的民主黨籍曼達尼（Zohran Mamdani），贏得紐約市長大選，正式成為全美最大城市的新任市長。曼達尼以關注勞工與中產階級議題為主軸，搭配強烈的個人魅力，從一場原本不被看好的選戰中脫穎而出，成功打進全國媒體焦點。這次他擊敗前紐約州長古莫（Andrew Cuomo），粉碎對方政治回歸的夢想。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豬瘟讓盧秀燕「2028涼了」？戴錫欽：有人崛起抗衡是好事
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導台中市長盧秀燕棄選國民黨主席後，又由中生代鄭麗文成功當選黨主席掌握2028大選提名權，被認為恐失代表國民黨選總統機會，...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
翡翠光電吵翻天！藥師反酸他：不像台南死忠
[NOWnews今日新聞]經濟部水利署連續三年發函要求台北翡翠水庫管理局評估設置光電板的可行性，卻引發台北市政府強烈反彈，翡管局不滿中央干涉，甚至揚言要向台電收取每度3元的「耗水補償費」。事件立刻掀起...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
公司法初審 公司登記後應參加勞動權益講習
（中央社記者林敬殷台北6日電）立法院經濟委員會今天審查公司法部分條文修正草案，僅通過國民黨立委牛煦庭提案新增第387條之1，公司登記後應參加勞動權益講習，及公布6個月後施行等2條文，其餘條文因未達共識予以保留，另定期繼續審查。中央社 ・ 7 小時前
中國網紅「戶晨風」遭全網封禁 北京定調：販賣焦慮｜#鏡新聞
以蘋果人和安卓人評論中國社會階級而暴紅的網紅戶晨風，9月底突然被北京當局全網封禁，連鎖有社群帳號也被註銷。如今中國官媒央視最新報導，戶晨風因為製造對立、販賣焦慮，而成為中國網信辦的整治對象，以後要復出網路世界，恐怕沒那麼容易。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 7 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 1 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 11 小時前