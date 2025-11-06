獨／確定了？台北上海雙城論壇12/25登場

▲2025台北上海雙城論壇延至12月25日舉行。（資料照／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 台北上海雙城論壇原訂9月25日於上海舉行，北市府卻在出發前臨時喊卡。根據《NOWNEWS今日新聞》獨家掌握，雙城論壇將於12月25、26、27日三日舉行。台北市政府今（6）日重申，雙城論壇一向是秉持著對等、尊嚴、善意、互惠的原則進行。

台北、上海雙城論壇原訂在9月25日舉行，但北市府卻突然宣布延期，主因是相關MOU的審查涉及相關部會修正。台北市長蔣萬安昨日在議會答詢時表示，雙城論壇預計將在年底舉辦，且雙城論壇已經辦了15屆，希望能按照往例維持城市交流，他並強調「不辦不是選項，我們一定全力以赴」。

蔣萬安表示，依往例雙城論壇多在7、8月辦理，過往慣例是這樣，但也曾於12月舉行，今年「大概是年底」。

據了解，今年雙城論壇確定在12月25至27日舉行。北市府回應表示，關於雙城論壇，市府一向是秉持著對等、尊嚴、善意、互惠的原則進行；行政細節目前還未定案，如果有確定的答案會再向外界說明。

