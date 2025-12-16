獨／社區保全跑5家銀樓變賣 業者喊冤：難辯假身分

受害住戶來到保全變賣金飾的銀樓詢問，想找回戒指。（圖／受害住戶提供）

一名曾姓保全人員涉嫌偷竊住戶金飾並到多家銀樓變賣，手法包括謊報假名及挑選較不嚴格的銀樓。儘管部分銀樓有要求出示身分證，但仍無法辨識金飾來源。被害人透過逐一走訪銀樓尋找失竊的珠寶，但許多金飾已被熔解重製。此事件是該保全公司30年來首次發生，公司表示願承擔連帶責任，社區也已發布公告提醒住戶保管貴重物品的重要性。

一位曾姓保全人員偷取住戶金飾後，特地跑了五家不同的銀樓進行變賣，部分銀樓甚至被他以假名欺騙。即使在平鎮區某間銀樓檢查了他的身分證，仍無法得知這些金飾的來源。被害人為了尋回失竊的金飾珠寶，整理出曾姓保全變賣的銀樓名單，一間一間前往詢問。

在被害人走訪銀樓的過程中，業者表示許多金飾已經被熔掉並重新打造，珠寶上的寶石則被拆下歸還給曾姓保全。一位銀樓業者回憶，當時曾詢問保全這些金飾的來源，對方聲稱是很早以前購買的。該業者解釋，因為年紀大眼花看不清楚，才讓對方自行登記資料。這位業者感到自己也是受害者，認為是被假身分所騙。

為防止成為收贓業者，一位非當事的銀樓業者強調，他們會先確認客人是否攜帶身分證，若沒有則立即結束交易。若有，則會抄錄客人的姓名、身分證字號和地址。曾姓保全疑似刻意挑選管理較鬆散的銀樓進行變賣。

據了解，曾姓保全在保全公司任職2年，是前任保全公司留任的員工，此次已承認偷竊行為。一般保全人員的調動通常只有在住戶反應時才會進行。保全公司回應，這是公司創業30年來首次發生此類事件，目前正等待法院判決結果，並表示若有連帶責任，不會推託賠償。

社區已緊急張貼公告，提醒所有住戶即使面對熟悉的人，也要妥善保護自己的貴重物品，避免類似事件再度發生。

