獨／竊盜慣犯化身外送員狠奪26萬後神隱！ 被害人無奈嘆平台審核有瑕疵

阿祥受訪表示非常無奈。（圖／翁靖祐攝）

43歲的通訊行老闆阿祥是北市文山區某通訊行的老闆，12月12日晚間5時許叫了LALAMOVE協助運送9隻手機以及5萬元的現金至其他分店，市值總共26萬元。孰料，這名吳姓外送員接單後直接神隱，令阿祥相當無奈。事後詢問LALAMOVE文字客服希望可以協助求助，沒想到對方也只是請阿祥報警處理，相當誇張！

回顧整起事件，12日下午5時許阿祥因為要將5萬元的現金以及9隻全新的手機，其中9隻手機更有價格昂貴的i-Phone 17 pro max，總價高達26萬元。沒想到明明只有10分鐘的車程，吳姓外送員卻遲遲2小時都沒有送至分店，分店店員起疑後直接打給吳姓外送員，對方卻直接神隱。無奈之下，阿祥只好尋求LALAMOVE文字客服尋求協助，但客服卻冷漠回應請他報警處理，令他感到相當無奈。

據了解，吳姓外送員其實是前科犯，曾犯過兩起竊案，而LA LA MOVE在台灣是相當知名的外送平台，但在篩選外送員時竟然和Uber eat以及Food Panda不同，完全不需要查核良民證。對此，阿祥也感嘆，其實並非不想讓更生人沒飯吃，但民眾想要獲得安全的服務，如今卻有可能會遇上竊盜慣犯的外送員，恐怕會讓他最近不敢再繼續使用LALA MOVE。

目前國民黨籍的台北市議員李柏毅正積極介入協助此案，他呼籲民眾若有貴重物品需要運送，盡量還是避免透過外送平台。因為即使後續抓到了犯嫌，恐怕也將難討回全部的損失。

李柏毅目前正積極介入此案。（圖／李柏毅提供）

