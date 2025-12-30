台中一名攤商慘遭竊賊洗劫，損失高達4萬元！監視器畫面顯示，竊賊在興中街蹲地開啟受害者李小姐的白色行李箱，搜刮完物品後竟將箱子放回原處，接著又偷取另一深色行李箱，因有人經過而丟棄行李箱逃逸。被盜物品包含手機掛繩和手作閃繩，皆是李小姐為跨年市集準備的商品，由於失竊發生在12月30日凌晨，距離跨年僅剩一天，李小姐來不及補齊商品，損失慘重！

獨／竊賊闖門偷！跨年前1天 攤商「手作商品全失竊」無法出攤。(圖／TVBS)

一名男子在台中中區興中街行竊，導致一名攤商損失慘重。監視器畫面顯示，竊賊蹲在地上打開受害者的白色行李箱，搜刮完物品後將其放回原處，隨後又偷取另一深色行李箱，因有人經過而將行李箱丟棄逃跑。被盜物品包含手機掛繩和手作傘繩，這些都是受害攤商李小姐為跨年市集準備的商品。由於失竊發生在12月30日凌晨，距離跨年僅剩一天，李小姐無法及時補齊商品，損失成本和營收約4萬元。

獨／商品下落不明 攤商損失恐達4萬元。(圖／TVBS)

監視器記錄顯示，竊賊作案手法相當狡猾，在街上一間一間嘗試闖入，最終發現李小姐租屋處的大門可以打開。李小姐表示，10月中旬租屋處大門曾因電子鎖沒電更換過一次，但她後來發現門鎖仍有問題。然而，當她詢問包租代管業者時，對方堅持門鎖並沒有損壞。

警方已接獲李小姐的報案，但目前竊賊尚未被抓獲，失竊的商品也下落不明。對李小姐而言，這次事件特別令人心痛，因為被盜的商品都是手作製品，即使緊急趕工也無法在短時間內製作出足夠的數量供跨年市集擺攤使用。隨著跨年時間一分一秒逼近，李小姐的心情也越發沉重，她的跨年生意因此完全泡湯，損失慘重。

攤商租屋處遭竊 包租業者竟稱門鎖無損壞。(圖／TVBS)

整起竊盜案不僅造成財物損失，更嚴重影響了李小姐的生計。由於手作商品需要時間和心力製作，這次的失竊對她的打擊格外嚴重。在跨年這個本應熱鬧歡樂的時刻，李小姐卻因為這次意外事件而無法參與市集活動。

