台中西區一間餐廳上演感人一幕！一位女顧客不慎弄翻為另一半準備的慶生蛋糕，傷心落淚，餐廳主廚「Mars」見狀立即化身一日甜點師，花費半小時細心修復受損蛋糕。Mars表示，打開蛋糕盒發現損毀情況並不嚴重，從紙盒內找出乾淨的藍色奶油，又用竹炭和焙茶粉調配出黑色奶油，讓蛋糕重獲新生。透過這暖心舉動，不僅挽救了蛋糕，更為這對情侶保留了珍貴的慶生回憶！

獨／糟「糕」了！弄翻慶生蛋糕 女顧客淚灑餐廳 炭烤主廚神救援。(圖／TVBS)

在台中西區一間餐廳，發生了一段感人的故事，一位女顧客不小心弄翻了為另一半準備的慶生蛋糕而傷心落淚，餐廳主廚Mars見狀立即伸出援手，雖然主廚專長是直火炭烤和煙燻料理，卻願意化身為一日甜點師，花費半小時細心修復受損的蛋糕。這不僅挽救了蛋糕的外觀，更重要的是為這對情侶保留了珍貴的慶生回憶。

一位女顧客帶著蛋糕走進餐廳時，臉上並沒有為另一半慶生的喜悅，反而顯得相當低落。當她將蛋糕交給主廚時，坦承自己在來的路上不小心將蛋糕弄翻，擔心裡面可能已經損壞。說著說著，女顧客越來越自責，甚至忍不住哭了出來。SO餐廳主廚Mars看到顧客心情低落，心想希望顧客離開餐廳時能帶著笑容，便決定嘗試為這個蛋糕進行急救。

雖然Mars的專長是直火炭烤和煙燻料理，但他仍願意臨時轉職成為一日甜點師來修補蛋糕。Mars表示，打開蛋糕盒後發現損毀情況並不太嚴重，如果蛋糕已經東倒西歪，他也無法保證能將其修復得很好。Mars花了超過半小時的時間，從紙盒內找出乾淨的藍色奶油，又用竹炭和焙茶粉調配出黑色奶油，讓蛋糕重獲新生。Mars解釋，這次的修復是特殊情況，並非餐廳的常規服務，但他很高興有這個機會能夠幫上忙。他們在台中西區經營西式直火料理，餐廳提供的套餐中包含甜點，剛好有材料可以用來修補蛋糕。

看到顧客對修復後的蛋糕反應良好，Mars感到非常有成就感。透過這次暖心的舉動，主廚不僅挽救了一個蛋糕，更重要的是保留了這對情侶間珍貴的慶生回憶，讓原本傷心的顧客帶著滿足的笑容離開餐廳。

