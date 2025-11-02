獨／紙條提醒有色狼！女靠「螢幕閃爍」認被偷拍 男掏手機自清

當事女子表示當時收到其他顧客的提醒紙條，紙條上不僅寫著男子一直盯著她們看，還提到對方做出疑似偷拍的舉動（圖／翻攝 路易莎博愛北平門市 已授權）

高雄一間連鎖咖啡店發生疑似偷拍爭議事件，一名女子指控一名男子不斷盯著她們看並使用手機偷拍。事件起因於女子收到其他顧客的紙條提醒，並透過監視器畫面看到男子手機螢幕閃爍，因此認定被偷拍而找對方對質。然而，男子堅決否認偷拍行為，甚至主動提供三支手機讓對方檢查，雙方爭執不下後前往警局，但因缺乏確切證據而未能進一步處理。

這起事件中，女子表示當時收到其他顧客的提醒紙條，紙條上不僅寫著男子一直盯著她們看，還提到對方做出疑似偷拍的舉動。女子隨後向店員調閱監視器，發現男子拿出手機朝她們方向，接著手機螢幕閃了一下，類似相機拍照的效果，因此確信自己被偷拍。女子當場找男子對質，要求檢查他的手機。

面對指控，男子否認有任何偷拍行為，並主動拿出三支手機讓女子檢查。雖然女子翻看了男子的手機，但並未找到任何偷拍的證據。雙方協議前往派出所釐清，但在途中男子進入一間超商拿出筆電，此舉讓女子懷疑他可能在消滅證據。最終到警局後，由於缺乏偷拍證據，此事暫告一段落。

調閱監視器畫面，男子拿出手機朝著女子方向，下一秒螢幕就閃了一下，像是相機拍照的喀擦效果一樣（圖／翻攝 路易莎博愛北平門市 已授權）

事後，女子將這段經歷發布在網路上提醒大家。當記者回到事發的高雄三民區連鎖咖啡店時，剛好遇到被指控偷拍的男子。該男子表示，當時女子走過來指控他偷拍，他沒有迴避，直接將手機全部打開讓對方檢查，包括相簿都讓她們看，但都沒有發現證據，他不明白為何對方要將此事發布到網路上。

遭控偷拍男：走過來就說我是在偷拍，當時候我也沒有迴避，就直接說不然就把手機全部打開給妳看，相簿也都給她看，但都沒有(證據)（圖／民眾提供）

其他民眾認為，女性不希望被拍攝是可以理解的，但如果男生確實沒有拍攝，被誤會和冒犯的感受也不容忽視。非當事律師李奇芳指出，即使沒有拍攝身體隱私部位，但因為拍攝行為與性和性別相關，且已造成被拍攝者心理不適，很可能構成性騷擾防治法所規範的行為。李奇芳提醒，即便男子不是拍攝私密部位，女子仍可主張自己因此感到畏懼而被騷擾。

