獨／經濟部油電糖水4大公司2025年財報出爐 國營事業「2虧2盈」 這家公司逆轉勝！

經濟部國營司長胡文中今（20）日表示，2025年四大國營事業經營情況已大致出爐；原本立法院預算將繼續虧損的台電公司，最終逆轉成功轉虧為盈，可望賺逾600億元；而原本預期賺錢的中油公司，最終虧損91億元；台糖賺75億元；台水公司則虧損近50億元；相當於4大國營事業去年表現「2虧2盈」，台電、台糖賺錢，中油、台水苦吞虧損。

胡文中表示，台電公司原本預期會虧損，但受惠國際能源價格下跌，以及電價調整，最終成功轉虧為盈。

油電兄弟命運大不同

根據台電公司去年1-11月財報，去年前11月已經大賺736億元；確定終結連續3年虧損。至於全年財報仍待台電董事會通過才能揭曉；但外界預期，即便12月通常是虧損月份，台電公司去年鐵定能大賺逾600億元。不過，台電仍開心不起來，因為過去3年鉅額虧損，帳上仍有逾3,500億元累積虧損待弭平，等不到立法院撥補，又有電網韌性支出，財務仍壓力山大。

中油連2年請求增資 經濟部還在考慮

胡文中也說，中油公司原本預期會有盈餘，但因油價公式長期受限於「亞鄰最低價」政策，以及天然氣售價要顧及民生等政策因素，最終呈現虧損。

胡文中說，雖然中油的油價「亞鄰最低價」與「平穩措施門檻」已在去年12月「部分解開」; 亞鄰最低價排除該國家政府補貼造成油價失真因素，平穩措施啟動門檻也各調高一個級距。但顧及民生，限制只解開一部分，加上調整時已經年底，挹注中油財報效果有限。

加上2025年虧損，中油公司已經連續虧損6年，迄今累虧已達804億元，負債率逾93%；考量到中油公司資本額僅1,300億元，為了經營穩健，胡文中坦言，中油公司已連續2年向經濟部提報增資計畫，但經濟部仍在審議中；究竟中油公司是否需要增資，仍要進一步思考。但若中油公司因國際能源採購需要有較佳的國際評等，經濟部一定會予以協助。

至於台美對等關稅已底定，經濟部長龔明鑫上周已坦言，直接投資的2,500億美元裡已包括國營事業的能源項目，是否就是阿拉斯加天然氣管線投資案？胡文中以關稅協議仍未簽署為由避談。

台糖大賺75億 豪氣普發員工3600元

台糖公司去年原立法院通過預算是賺21.5億元，最終受惠土地活化利益，最終大賺近75億元，創史上新高。董事長吳明昌還因此對全體員工普發3,600元獎金以示鼓勵。

水價凍漲31年 台水經營最困難

胡文中也坦言，台水公司長期以來是經濟部4大國營事業中經營最困難的，水價也受管制，已凍漲逾31年；加上台水公司為了供水韌性，幫助民生及產業用水穩定，近年大量投入公共工程，完工後的折舊及利息成本增加，因而讓今年虧損比預期更嚴重。

事實上，台水公司去年立法院預算原本是虧損59億元，但最終只虧損49.74億元，表現已經優於預期。但與2023年、2024年皆虧損42億元相比，虧損有持續擴大的跡象。

至於已經凍漲31年的水價；胡文中表示，有關水價合理化的工作，一直由水利署與台水公司持續討論中，但這需要時間。另外，有別於造成中油、台電的虧損的主因是國際燃料價格變動，台水虧損的原因是「國內因素」。

胡文中認為，去年4大國營事業加總起來的表現是「遠超過去」；是否代表油電糖水公司員工今年是否仍可領到4.4個月的獎金？胡文中沒有鬆口，但表態會「樂觀看待」，至於政策負擔因素會在今年4月後算出。

