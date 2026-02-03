南部中心／莊舒婷、林樹銘 高雄市報導

高雄有騎士收到一張，在中正路與中山路口闖紅燈的罰單，但卻不知道錯在哪，因為照片中，機車前方的燈號就是綠色的，讓她覺得是不是搞錯了呢？實際詢問警方後真相大白，以為綠燈的號誌其實是下一個路口的號誌燈。

獨！綠燈起步被開單？ 騎士一頭霧水詢問才知"看錯燈"

騎士收到闖紅燈的罰單，卻發現機車前方明明是綠燈。（圖／民視新聞）

女騎士拿著收到的闖紅燈罰單，但是看了好久，實在滿頭問號，因為遭檢舉的照片中，機車前方明明就顯示綠燈，到底是錯在哪裡？當事騎士：「因為我跟我爸，我爸也沒有馬上一眼看出來，所以就是去問警察局，我自己是通常蠻怕死的，所以不太會闖紅燈的人。」遭開單的騎士說，當天騎車要回家，就被檢舉闖紅燈，讓她一頭霧水，實際詢問警方才知道，根本是自己看錯號誌了。民視記者莊舒婷：「就是這一個瞬間，中正三路與中山一路，路口的紅綠燈已經變成紅燈，但是騎士卻看到，下一個路口的號誌呈現綠燈，因此繼續往前衝，闖了紅燈卻完全不知情。」

廣告 廣告

獨！綠燈起步被開單？ 騎士一頭霧水詢問才知"看錯燈"

美麗島捷運站外這個路口，紅綠燈號誌有秒差，騎士得看對號誌。（圖／民視新聞）一般騎士停紅燈時，比較少抬頭看正上方的這一個近燈，反而視線會往前看，但在這個地方，交通局說，若要在路口多設置一個紅綠燈，號誌桿會太多，也不符合規定，因此左斜前方的號誌燈才是主要路口的遠燈。其他騎士：「他們沒有一起變成綠燈，所以有時候會看錯。」其他騎士：「就是會誤會啊，誤會說對面已經是綠燈了，會以為自己也綠燈了，然後就不小心騎過去。」很多騎士說，到了該路口真的會以為已經綠燈而闖過去，這名被開單的女騎士則說，很慶幸自己收到罰單，也問了清楚，否則難保下次不會發生車禍。當事騎士：「很謝謝他因為也不是被警察發現，是被檢舉發現，如果我被撞應該是......，好險我現在還活著。」高雄市交通局副局長劉建邦：「目前號誌佈設採近右遠左佈設，雖符合法規要求，惟考量為扁平式的路口，本局已針對中山路雙向，增加直立燈作為輔助燈。」在這個路口，除了左前方的號誌外，機車道停等區的右邊也有輔助燈號，交通局提醒騎士，務必看對地方，以免發生危險。

原文出處：獨！綠燈起步被開單？ 騎士一頭霧水詢問才知"看錯燈"

更多民視新聞報導

潘若迪《姊妹亮起來》控前任「公主病」：停課為接送、臭吃飯臉難呵護

國一台南仁德路段車禍 聯結車擦撞油罐車"油料狂漏"

拍性交易影片稱個人保存卻賣創意私房 判賠80萬元確定

