獨/網熱議「防身術」自保 資深警官逆風籲「逃跑最重要」

台北市日前發生隨機攻擊事件，震撼全台，也引發民眾關注，更讓人回憶起2014年發生的北捷鄭捷殺人事件，「防身術」的議題更是大家目前熱搜討論的關鍵字，不過一名資深警官指出，其實面對這類突發事件，保持警覺、迅速遠離才是自保關鍵。

北捷台北車站發生隨機攻擊事件，有資深警官直言，民眾若遇到類似突發狀況，迅速遠離，才是自保關鍵。（圖／翻攝畫面）

該名警官直言，自從張文攻擊事件發生後，不少自稱「防身專家」的人士紛紛站出來表態，宣導防身術的重要性，但是該警官說「沒練到肌肉有記憶反應，真的碰到了，當下腦中一定一片空白。在外面就不要一直低頭看手機，多注意周遭狀況，不要有看熱鬧心態」，這名警官說得很直接「你跑贏旁邊的人你就安全了」。

這名警官強調，最重要還是民眾遇到類似突發事件「一定要保持警覺，迅速遠離，才是自保關鍵」，他也進一步解釋，防身術對一般民眾來說為什麼用處不大，他指出「任何防身技巧都需要長時間、反覆訓練，才能在高度壓力下形成自然反應。」如果未具備足夠實戰經驗，突發狀況來臨時，許多人可能因緊張而一時無法做出正確動作，因此不宜過度依賴想像中的「防身術」應變。

北捷台北車站發生隨機攻擊事件，有資深警官直言，民眾若遇到類似突發狀況，迅速遠離，才是自保關鍵。（圖／記者徐敏娟攝）

這名警官也曾經在追捕歹徒過程中，遭受嚴重攻擊，生死交關，因此他語重心長地說，其實警方也經常強調「最有效、也最實際的自我保護方式，是事前的警覺與即時避險」，他也提出重點，「外出時避免長時間低頭滑手機，隨時留意周遭環境，對異常狀況提高警覺，不圍觀、不逗留、不拍攝，若發現潛在危險，應立即離開現場，確保自身安全。」

警官認為，在危急情況下，優先選擇「拉開距離、迅速脫身」這樣的「遠離風險」，永遠比正面衝突去「對抗風險」更重要。能夠及早察覺、果斷離開，往往就是避免受害的關鍵，這才是每位民眾都能做到、也最實用的自我保護之道。

