獨／網紅「仲介」中國醫美！ 女控：術後出事竟「卸責不理」
知名網紅洪洛妍，經常在IG打廣告，主打中國醫美「一條龍」服務，吸引許多粉絲追蹤。現在卻有被害人指控，到上海做了眼部手術後，下眼瞼嚴重腫脹，怒控洪洛妍冷處理，雖然洪洛妍強調，團隊都有積極處理，是對方不願接受退費，但這樣仲介到境外從事醫療的行為，也已經被衛福部認定，有違法疑慮。
醫美受害者顏小姐：這裡都是疤，下面這些都是。
鼓起勇氣在鏡頭前受訪，顏小姐先前遠赴上海做眼部醫美手術，沒想到…。
醫美受害者顏小姐：「醫生化驗報告出來，就是術後手術造成的肉芽腫，不處理的話，不割掉的話，肉芽腫它就是會愈來愈大。」
術後兩邊下眼瞼嚴重腫脹，不僅睜眼困難還伴隨刺痛感，回台就醫被診斷是併發異物留存，肉芽生成，只能趕緊做清創手術，只是至今疤痕清楚可見，和過往模樣對比，都讓A小姐痛苦不已。
醫美受害者顏小姐：「我去上海的時候也跟我說沒事，有什麼問題我們一定會負責到底，化驗報告給他們之後，他們的態度就開始180度不一樣了。」
顏小姐控訴找上的醫美團隊，先是推託曾有打過玻尿酸才會這樣，要求對方負責，又被逼簽切結書，還說體質可能是萬中選一，當事人控訴根本卸責又詐騙。
涉醫美糾紛網紅洪洛妍：「我告訴你怎麼花的，鼻子五萬，第二次鼻子8萬，第三次鼻子26萬，第四次30萬。」
而這趟12萬元的上海醫美行，全是網紅洪洛妍幫忙包辦，接機、住宿、照護，一條龍跨國服務全鎖定上海，不過也有人揭露，她疑似以高抽成為誘因，誘導成員醫美再拉下線推銷。
涉醫美糾紛網紅洪洛妍：「這麼多人做這個手術，為什麼只有她有這個問題，做這個下至是台灣可能，然後上海這邊，全部都是用一樣的方式。」
對此洪洛妍回應，對方手術後三個月才反映，已過了回訪期，但團隊還是積極協助，雙方說法兜不攏。
衛福部：「如果是來做招攬的事情，就是要依照醫療法進行開罰。」
衛福部認定，仲介到境外做醫療已觸法，最高可罰25萬。但市面上的網紅醫美行銷，若沒真實宣傳或誇大效果，忽略風險宣導也不行，想這樣的廣告行銷多處在灰色地帶，執法單位沒認真過濾認真開罰，恐怕受害的人數只會越多。
