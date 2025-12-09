獨／網美早餐店開放加盟敲掉承重牆 加盟主反映麵包縮水竟被問：不然你加錢？

桃園市一家網美早餐店被加盟主控訴於裝潢時敲掉承租店面的承租牆，在反映食材縮水時還被問「不然你加錢？」。(圖／非當事店家／翻攝自Google Maps)

桃園市一間主打中西式早餐，早餐也可以吃到肉羹和蚵仔麵線的網紅早餐店近日爆出加盟糾紛。本刊接獲爆料指出，有加盟主怒表示，自己當初投入168萬元加盟早餐店，未料工班與設計師卻先是在裝潢期間敲掉承租店面的承重牆，好不容易開始營運後，更是連連虧損，根本無法達到當初承諾的加盟淨利，就連向總公司叫貨也出現問題，加盟主發現需要的潛艇堡分量明顯比過往還小，向總公司反映後對方竟表示，「不然你要加錢？」。

楊姓加盟主怒表示，自己去年10月以168萬元的金額加盟，同時包含裝潢與營業器具，但合約中卻出現霸王條款，加盟主若需要停業，不僅需要前三個月通知總公司，更需取得總公司的同意後才能停業；而停業後當初所買斷的所有營業器具，總公司甚至有權利取回。

而楊姓加盟主傻眼的是，當初店面在進行裝潢時，明明已告知承重牆不可拆除，但總公司所請來的工班竟直接將兩面承重牆敲掉，讓房屋瞬間變成危樓，讓房東當場氣炸，後續還因鄰近過年叫不到貨，直到年後才將承重牆補回順利營業。

但讓他無奈又氣憤的是，工班光是裝潢就延期兩次，好不容易順利營業，但裝潢卻仍未全部完成，而營業後的食材叫貨竟也開始出現問題，他們先是發現叫貨的潛艇堡麵包與過往的尺寸相比明顯縮小，詢問總公司後，對方表示是因發酵因素導致麵包縮水，若真的無法接受麵包的大小，「那你要不要加錢？」。

而他們依照公司SOP炸豬排，表定豬排每片需要6分至6分半鐘的時間，但活動期間的豬排卻幾乎都沒熟，不斷被客人反應，而總公司卻直到活動期間結束，才將豬排炸不熟的事情順利處理完。

讓楊姓加盟主氣憤的是，當初加盟時，總公司不斷少報成本，營造出每月至少淨賺8萬餘元的試算表，但實際上卻根本達不到，短短營業10個月以來，僅能勉強打平，甚至還有加盟主每月至少虧損10萬餘元，詢問總公司，總公司甚至回覆是因為拿成業務版才導致，讓他們完全無法接受。

