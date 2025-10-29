獨／緊急救護「破」錯門！ 房客受驚嚇怨：修門得「貨比三家」

高雄市一起緊急救護烏龍事件引發爭議，蔡小姐於上個月25日凌晨5點多被敲門聲驚醒，發現自家大門被剪破，原來是柳先生為救獨居重病阿伯而找錯門。這起意外不僅造成蔡小姐居所受損，更因修繕拖延一個月，加上房東太太未經許可進入其住處，使蔡小姐決定提出告訴。整起事件從救人美意演變成住戶權益糾紛，凸顯緊急救援與住戶隱私間的衝突問題。

凌晨5點多被敲門聲驚醒，原來是柳先生為救獨居重病阿伯而找錯門，救護員破錯門了嚇壞女租客（圖／民眾提供）

這起事件發生在高雄市一處舊公寓，蔡小姐被突如其來的撞擊聲驚醒後出門查看，赫然發現自家大門已被剪破一個洞。當時她聽到外面有人詢問是否有一位姓柳的人士居住於此，她回答並無此人。經過交談，蔡小姐才了解是柳先生接獲獨居重病阿伯的求救電話，急忙尋找卻誤闖錯誤住址。

事發當時，蔡小姐與現場承辦救護人員對話中得知，對方是接到疾病救援通報才前來處理。然而，這起救人美意卻為蔡小姐帶來長達一個多月的困擾。她表示，原本以為柳先生會立即安排修門，卻遲遲未見行動，對方甚至表示需要「貨比三家」，讓她因安全顧慮而不得不暫住友人家中。

大門被剪破後，大門修繕拖延了一個月，給蔡小姐帶來長達一個多月的困擾（圖／TVBS）

蔡小姐進一步描述，事件對她造成嚴重心理陰影，只要聽到鐵門撞擊聲就會全身顫抖，讓她無法想像繼續住在原處會發生什麼事。她感到十分無奈，甚至質疑自己是否還在台灣。

一個多月後，房東太太終於陪同工人上門修理，卻又發生新的爭議。蔡小姐表示，房東太太不僅擅自開門進入她的住處，還在她房門關著的情況下打開查看，嚴重侵犯她的隱私。

蔡小姐表示，房東太太沒有經過她同意，不僅擅自開門進入她的住處，還在她房門關著的情況下打開查看，嚴重侵犯她的隱私。（圖／民眾提供）

對於整起事件，柳先生則表示自己已經盡力處理，並且在過程中和和氣氣地與蔡小姐溝通。他認為若蔡小姐仍覺得權益受損，他也無能為力，只能交由司法裁決。

由於連續受到驚嚇與困擾，蔡小姐最終決定搬離這個她已居住超過9年半的租屋處，為這起救護烏龍事件畫下不圓滿的句點。

