獨／緊急救護「破」錯門！ 房客受驚嚇怨：修門得「貨比三家」
高雄市一起緊急救護烏龍事件引發爭議，蔡小姐於上個月25日凌晨5點多被敲門聲驚醒，發現自家大門被剪破，原來是柳先生為救獨居重病阿伯而找錯門。這起意外不僅造成蔡小姐居所受損，更因修繕拖延一個月，加上房東太太未經許可進入其住處，使蔡小姐決定提出告訴。整起事件從救人美意演變成住戶權益糾紛，凸顯緊急救援與住戶隱私間的衝突問題。
這起事件發生在高雄市一處舊公寓，蔡小姐被突如其來的撞擊聲驚醒後出門查看，赫然發現自家大門已被剪破一個洞。當時她聽到外面有人詢問是否有一位姓柳的人士居住於此，她回答並無此人。經過交談，蔡小姐才了解是柳先生接獲獨居重病阿伯的求救電話，急忙尋找卻誤闖錯誤住址。
事發當時，蔡小姐與現場承辦救護人員對話中得知，對方是接到疾病救援通報才前來處理。然而，這起救人美意卻為蔡小姐帶來長達一個多月的困擾。她表示，原本以為柳先生會立即安排修門，卻遲遲未見行動，對方甚至表示需要「貨比三家」，讓她因安全顧慮而不得不暫住友人家中。
蔡小姐進一步描述，事件對她造成嚴重心理陰影，只要聽到鐵門撞擊聲就會全身顫抖，讓她無法想像繼續住在原處會發生什麼事。她感到十分無奈，甚至質疑自己是否還在台灣。
一個多月後，房東太太終於陪同工人上門修理，卻又發生新的爭議。蔡小姐表示，房東太太不僅擅自開門進入她的住處，還在她房門關著的情況下打開查看，嚴重侵犯她的隱私。
對於整起事件，柳先生則表示自己已經盡力處理，並且在過程中和和氣氣地與蔡小姐溝通。他認為若蔡小姐仍覺得權益受損，他也無能為力，只能交由司法裁決。
由於連續受到驚嚇與困擾，蔡小姐最終決定搬離這個她已居住超過9年半的租屋處，為這起救護烏龍事件畫下不圓滿的句點。
更多 TVBS 報導
投資失利！ 偷機車搶銀樓13兩金飾 老闆：嚇到想退休
是幌子？高市公園管理維修電話：「您撥打的是空號」
超愛彰化這間蛋黃酥！工程老闆「全家總動員」爆打電話訂1500顆
連假嗨過頭！友人互打、移工當街鬥毆 高雄連2起酒後打架
其他人也在看
超粗電纜線躺路中！機車騎士「被擊落」重摔翻滾 往回看傻眼
台南永康台1線驚傳機車騎士遭電纜線絆倒重摔！事發當時，台電正進行變壓器遷移工程，承包商將粗大電纜暫放路面，卻因交通管制不當釀禍。儘管騎士所幸無大礙，但警方指出施工單位已違反《公路法》，將面臨最高15萬元罰鍰。台電坦承措施不完整是疏失，允諾未來加強督促承包商，避免意外重演。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
台中某科大男大生失聯1日「同學狂打一天無人接聽」租屋處尋獲身亡
台中市一所國立科技大學驚傳憾事，一名21歲男大生昨（27）日離奇失聯，經同學與校方多方尋找後，深夜在男大生的租屋處發現已明顯死亡，警方正調查死因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女高中生高捷落軌罹難 都會公園站15年來第二起
[Newtalk新聞] 高雄捷運公司昨(27)日下午接獲通報，有一名民眾在楠梓區都會公園站發生落軌事故，警消趕抵現場時，發現女子卡在車底下，救出後發現已明顯死亡，警方從死者書包中發現證件，確認是附近某高中18歲的女學生，經通報校方及家屬後，報請警方相驗釐清死因。都會公園站屬高架路段，月台未設置閘門，15年前同一站就發生高捷首宗落軌死亡意外，雖然有議員曾質詢相關議題，但捷運局礙於經費遲遲遲沒有裝設閘門，未來只會讓落軌意外成為不定時炸彈。 昨日下午4點38分，R21都會公園站下行站間，列車進站時發生一名女性旅客落軌，司機員立刻緊急煞車，行控中心亦立刻將下行軌道緊急斷電，並通知警消醫療人員到場搶救。 事發後該列車進行清車，影響旅客約120人，行控中心於4點48分進行降級運轉，紅線變更營運模式為R3-R19局部運轉，事故初期班距10分鐘，後續加密為6～8分鐘，R19~RK1單線雙向運轉(班距30分鐘)，另外R19~R22A亦啟動兩部公車接駁，協助輸運。 警消醫療人員於下午5點29分將落軌旅客移至月台，初步判斷已無生命跡象，後續警方於6點5分完成相關現場鑑識，高捷公司也完成設備相關檢視後，於6點新頭殼 ・ 1 天前
惡鄰綁匪藏狗洞／幼童回家離奇失蹤2天後成焦屍！ 綁匪竟是對門鄰居
27年前，新北鶯歌一名張姓男子因債務纏身，竟綁架鄰居6歲的兒子、勒贖2,000萬元，因為怕被警察發現，他將男童用膠帶綑綁，塞進汽車的行李廂，結果因為天氣炎熱，男童不幸悶死。為了滅證，張將死者載往桃園大溪焚屍，最後躲回家中，警方上門追查時，張妻謊稱「丈夫好幾天沒回家」，但眼神閃爍，被警方識破，並在儲藏室的簡易衣櫥內發現一個「狗洞」，逮到蜷縮在內的張。針對這起命案，法院審理後，將張判處死刑定讞，案發2年後槍決伏法。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
命中大紅大紫高低起伏不斷！坣娜32年前曾遇死劫「奇蹟生還」
歌聲穿透力強、辨識度相當高的名歌手坣娜，驚傳因為紅斑性狼瘡病逝，樂壇從此少了一個經典好聲音，翻開她的人生在歌壇、戲劇圈都有代表作，還曾經在32歲那年遇到重大死劫，最後宛如不死鳥般奇蹟生還。中天新聞網 ・ 10 小時前
麥夠共啊！ 7旬婦不信被詐騙 警勸40分鐘終於阻詐
詐騙集團經常利用溫情與高獲利話術，誘使被害人出錢投資虛擬貨幣和黃金期貨。彰化一名72歲婦人，日前透過LINE結識一名陌生人，對方每日噓寒問暖並分享投資獲利訊息，讓婦人信以為真，準備至銀行解除22萬元定存，員警獲報後到場阻止，婦人一度抗拒排斥，但員警耐心拿起婦人手機操作分析，苦口婆心勸說40分鐘，她才自由時報 ・ 1 小時前
大林蒲遷村通過這2項都計變更案
[NOWnews今日新聞]高市都市計畫委員會今（29）日審議通過大林蒲當地設置「新材料循環產業園區」與鳳山及前鎮崗山仔地區配合作為「大林蒲遷村安置地」等兩項重大都市計畫變更案，回應居民長久以來的訴求，...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
林口男酒駕拒檢逃逸 員警「掏槍」喝止成功壓制駕駛
社會中心／馬聖傑、胡崇恩 新北市報導新北市林口區，今天（週三）下班尖峰時刻，一名修車廠老闆，酒後上路，拒絕攔檢，開車想逃，過程中，甚至一度想衝撞員警！直到員警掏槍出來，他才乖乖就範！員警逮人過程中，一旁餐館老闆，衝過來協助員警壓制駕駛，成功化解危機！事後進行酒測，駕駛酒測值0.45，明顯就是酒駕。民視 ・ 9 小時前
3歲童上鋪摔落「反覆嘔吐」 竟釀腦部大出血！緊急開顱搶命
一名3歲男童日前在家中與姊姊玩耍時，不慎從上鋪樓梯跌落。起初家人未發現異常，直至隔日清晨餵奶時，男童出現反覆嘔吐症狀，緊急送醫檢查後發現顱內嚴重出血，所幸經過緊急開顱手術成功挽回孩童性命。中天新聞網 ・ 18 小時前
小屁孩「用手摸蛋糕」被好意提醒 媽發影片稱：吃壞肚子！業者反擊了
據《大象新聞》報導，江西一名小孩用手摸蛋糕，店家見狀好心提醒，媽媽卻說店家吼小孩，態度很差勁，她走出店外後5分鐘，又發布多部影片稱，「孩子吃壞肚子」，要大家別踩雷。對此，店家發監視器畫面反擊，從影片中可見，店員跟小孩說想拿蛋糕要用袋子裝，而媽媽卻要他把手伸...CTWANT ・ 22 小時前
割國旗釋憲拖8年 3人減刑輕判
獨派人士陳儀庭、陳妙婷及劉珮瑄，被控於2015年國慶日凌晨持刀剪在新北市中正橋上割破10多面國旗，新北地院一審判3人拘役20日、二審改判無罪，檢方提上訴後，2017年台灣高等法院認毀損國旗罪有違憲之虞，裁定停止訴訟、聲請釋憲，但大法官迄未審理，高院重啟審理後，「打臉」先前高院裁定，認定3人有罪，卻因訴訟遭拖延8年，依《速審法》減刑，29日判3人各拘役15日，得易科罰金1萬5000元。中時新聞網 ・ 5 小時前
獨／弄錯家破門待修、又遇房東擅闖 房客：不敢回家、房租照繳
房東未獲同意擅闖租屋處，已構成侵入住宅罪！蔡小姐的租屋處大門因柳先生報錯地址而遭消防人員破壞，卻又遇到房東太太未經同意進入屋內，甚至帶工人參觀並使用廁所。蔡小姐認為居住空間遭侵犯，不敢回家卻仍需繳納房租，對此已正式提告。律師李茂增表示，房東將房子出租後，使用權已屬於租客，未獲同意擅自進入最高可處1年以下有期徒刑。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
台中百萬休旅車撞進大埔鐵板燒！45歲駕駛「頸部利刃傷」當場喪命
據了解，該車為市價約250萬元的Range Rover，當時在未明原因下突然爆衝釀禍。至於死亡成因與事故詳情，目前警方尚在釐清中，不排除各種可能，相關監視器畫面與跡證亦正進一步調查比對中。CTWANT ・ 1 天前
美濃大峽谷案 女地主收押 夫拒捕送醫
橋頭地檢署偵辦高雄「美濃大峽谷」盜採案，掌握涉案女地主石麗君及丈夫巫清文，疑涉嫌花上千萬元雇工開挖盜採的新事證，27日指揮調查局「回馬槍」二度搜索、拘提石、巫2人，檢方複訊後，因石女對於異常金流交代不清，28日以石女涉犯《組織犯罪條例》、《廢棄物清理法》等罪嫌疑重大，且與共犯有勾串之虞，當庭逮捕，並聲押禁見獲准。中時新聞網 ・ 5 小時前
助輝達落腳 北市府盼2週內與新壽簽解約協議書
（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北29日電）台北市長蔣萬安今天說，輝達明確表示台灣總部地點會在北士科T17、T18基地。地政局表示，希望2週內可與新壽簽訂協議書，目標11月底前完成所有解約程序。中央社 ・ 14 小時前
台中民政局要公所宣傳「努力做疫調」 議員轟：洗腦市民
台中市 / 綜合報導 非洲豬瘟疫情爆發，台中市政府的疫調作業頻頻挨轟，市議員又爆料，一張來自市政府內部的匿名截圖，民政局要求各區公所要加強宣傳三點，包含普發5萬元是假議題、市府很努力做疫調、以及宣傳台中購物節，讓市議員怒批事情做不好，又要對市民洗腦。民政局則回應，是配合中央及市府政策辦理宣導，屬於例行公務。匿名對話內容中提到以下宣導，首先台中市府負債累積達到800億，根本無力每人發放5萬元，市府普發5萬是假議題，第二，關於非洲豬瘟，台中市府很努力做疫調，可以用日前的圖卡來說明市府努力，第三，還不忘提醒要加強台中購物節的宣傳，最後強調請遵照辦理，這張截圖疑似是從台中市府內部人員流出，由台中市民政局下令，各公所用力宣傳，民代質疑難道洗腦大隊要出動了嗎？台中市議員(民)江肇國說：「台中市政府，你的疫調漏洞百出，一天一個講法，每天都在說謊，我覺得這個時候，市府應該是要拿出具體的作為，而不是急忙要宣傳。」如今市府的疫調不斷被質疑，現在卻要求加強宣傳購物節，就連非洲豬瘟也要強調，市府很努力追查肉品流向，維護校園食安，民眾怎麼看？民眾說：「我覺得不適當，現在豬瘟這麼嚴重，怎麼一直在推購物節，畢竟人的身體健康，我還是覺得比購物更重要。」對此台中市府回應，民政局是基於權責配合中央及市府政策辦理宣導與說明，屬於例行公務，而公所則是配合市府做政策宣傳，但現階段恐怕最重要的是把疫調做清楚，降低外界對於非洲豬瘟疫情的大量質疑。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
蘿莉塔太糗！記錯時間闖入別人工作現場 感嘆：生完小孩不是變笨
蘿莉塔太糗！記錯時間闖入別人工作現場 感嘆：生完小孩不是變笨娛樂星聞 ・ 8 小時前
中職／年度最佳九人暨最佳指定打擊公布！ 5好手首度獲獎、4人連霸獎項
投打對決精彩絕倫，球員在各自守備位置上展現出色表現。2025中華職棒年度最佳九人暨最佳指定打擊獎項正式揭曉，不僅有４位好手完成連霸紀錄，更有５位選手首次獲得最佳九人殊榮，以整季穩定貢獻贏得肯定。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
國二女吃錯3餐確診糖尿病！母崩潰：害了她
生活中心／杜子心報導台灣兒童與青少年愛喝含糖飲料、吃甜食的比例愈來愈高，肥胖與慢性病問題也日益嚴重。營養師高敏敏曾在健康節目中分享，她曾經在門診遇過一名14歲少女，因長期攝取過多精緻糖導致第二型糖尿病確診，糖化血色素甚至高達12%到13%，遠超過正常值。當下媽媽崩潰哭喊「是不是我害了她」，少女全程低著頭不敢說話，讓人心疼。高敏敏指出，這名少女每天早餐吃外食、午餐在福利社買麵包，下午固定吃三個車輪餅，晚餐又全家外食，三餐糖分超標卻無人察覺。民視 ・ 1 天前
雷射筆照淡海輕軌駕駛 男被逮稱「只為好玩」
淡海輕軌列車10月5日晚間行經竿蓁林站時，駕駛室突遭強光雷射筆照射，駕駛視線受阻，危及行車安全。警方歷經多日追查，鎖定住在輕軌沿線高樓社區的蔡男，25日持搜索票拘提到案，並在蔡男車上、住處查獲犯案用雷射筆、海洛因及吸食器。新北捷運公司指出，淡海輕軌自9月以來，...CTWANT ・ 2 小時前