獨／績優督導性侵少女曝政府4大缺失 監察院將立案調查腦殘官僚

[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導

高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠2025年間在職時，涉透過衛生福利部的「精神照護資訊管理系統」查詢一名16歲少女個資，進而設局把她約出來性侵。FTNN今(8)日踢爆這起駭人聽聞的案件，實與公務體系缺失脫不了關係，從衛福部到高雄市政府衛生局、社會局、警察局等機關，從上到下充斥著顢頇文化，現有監察委員看不下去，正著手申請立案調查這些腦殘官僚。

衛福部部長石崇良7日承諾，將在1個月內研議完成設置俗稱「狼社工平台」的資訊揭露機制。（圖／衛福部官網）

何建忠的職責涵蓋自殺、性侵、家暴、兒虐與精神疾病等高風險個案的管理與處遇服務，是社會安全網中「保護弱勢」的核心人物之一，2023年還從當時的行政院長陳建仁手中接下衛福部「社會安全網績優督導」獎項，未料被控私下利用「精照管理系統」登入查詢個案個資「層層選妃」，鎖定一名罹患憂鬱症與創傷後壓力症候群的16歲弱勢列管少女，設局將她載往摩鐵性侵得逞，一夕之間，天使黑化成魔。

廣告 廣告

FTNN今日踢爆全案四大官僚缺失，首先，依規定衛福部系統應記錄何建忠查詢了哪些個案，但警方在調查期間欲函調這些資料，衛福部官員卻回應，系統只會記錄何透過「緊急醫療處置功能」查了哪些個案？至於其他早期開發的功能，則只有記錄使用過的軌跡，驚呆眾人。若系統真的疏漏未紀錄何的選妃名冊，則很可能成為何的救生浮木，助他抗辯自己並未違反《個人資料保護法》，在法庭上進行無罪答辯，替訴訟投下不確定變數。

其次，少女2025年6月30日遭到何建忠侵犯，隔天隨即到高雄市警局婦幼隊報案，而後因太過痛苦，出現創傷後壓力症候群，2個星期後出現過激舉措。警方獲報到場處理，發現她是列管的高風險個案，竟一時不察，逕自把她送到心衛中心，由加害人何建忠進行輔導。少女再次看到侵犯狼，心理過於驚嚇，進入解離狀態，遭到二次創傷。

第三，高雄市衛生局讓何建忠擔任心衛中心執秘、掌握「精照管理系統」高權限帳號，卻放任他共享帳號，讓心衛中心的其他員工也能使用其帳號登入系統、查詢列管個案個資，亂象叢生，未盡善良管理的責任，以致案件爆發後，檢警質疑何建忠為何在短短時間內查詢數十筆到上百筆個資時，何得以辯稱那些查詢軌跡是整個心衛中心職員累加，並非他一人所為，未來在法庭上，他可能會爭執這部分的證據力。

第四，高雄市社會局明知何建忠已因案遭到羈押禁見，卻等到案件曝光後，才公布他的姓名與裁罰60萬元。社會局辯稱是因為要合法寄達裁處書，保障何的權益，但實務上在押時，社會局實可請求法官許可寄發裁處書給何接收，並非沒有彈性運作空間。此外，前在社會局任職的何建忠老婆洩露少女報案的訊息，另有9人也看過少女的案件資訊，顯示社會局內稽內控失靈。

在FTNN揭露這些官方弊端後，據悉，已有2名監察委員發現其中問題重重，懷疑可能有機關或人員出現重大疏失，準備出手申請主動立案調查，發揮御史大夫的監察職權，查明其中是否有人謀不臧的問題，讓該受懲的公園負起應負的責任，還給少女一個公道，預計近日就可成案。

◎《FTNN新聞網》關心您：再給自己一次機會！

自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）

生命線：1995、張老師專線：1980。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

◎《FTNN新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

◎《FTNN新聞網》關心您，若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線。

更多FTNN新聞網報導

高雄狼官性侵未成年少女！議員轟衛生局長「封口半年」應下台 黃志中回應了

社會安全網淪淫魔網！妻竟是共犯 高雄衛生局績優督導設圈套性侵未成年少女

腦殘官僚養惡狼1／衛福部「精照管理系統」淪幫兇！ 揭！績優督導何建忠「選妃性侵」內幕

