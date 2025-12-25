獨！續追張文犯案前行蹤 誠品南西店勘查「至少三次」

台北市 / 綜合報導

犯下隨機攻擊案的張文，在案發前一天曾經進到誠品南西店，詢問是否能上頂樓，提早為計畫勘查，我們則獨家掌握到，在幾天前，張文早就在中山商圈附近多次徘徊，甚至曾進到誠品百貨內勘查地形至少三次，如今警方擴大追查，包含他的租屋處、台北車站和中山商圈附近監視器，都已回溯到12月初，不排除繼續往前追，針對他曾接觸過的對象逐一查訪，以釐清犯案動機。

拿著紙袋裝成逛街民眾，往角落看了一眼立刻回頭，疑似當時張文就在觀察安全梯方向，還走到諮詢台，詢問要拍聖誕樹，能否上到頂樓卻被拒絕，隔一天就爆發攻擊事件，誠品內攻擊，誠品南西店員工VS.警方說：「(快點下去)，三樓正在疏散中。」

張文持利器闖進誠品還砍傷人，民眾被嚇得急忙逃命，張文執行完犯案計畫，跑上頂樓墜樓身亡，過程和計劃書幾乎沒落差，知情人士指出張文場勘還不只一次，記者趙若評說：「警方持續追查張文的行蹤，發現他在案發前一天，就到誠品南西(店)裡頭勘查地形，不過其實早在更幾天之前，他就多次來到中山商圈附近徘徊。」

警方調閱監視器，一路從張文的租屋處，第一作案地台北車站，追到誠品南西，其中張文進到誠品場勘至少三次，而他犯案前就常常出沒這三角地帶，如今監視器已經回溯到12月初，要從他的行蹤和接觸對象，擴大範圍追查。

今日的中山，頭七這天正好是聖誕節，不少民眾經過誠品時，也寫了小卡致意，另一處的北車也有整片花海，其中字跡整齊寫滿兩大頁卡片，署名是「張嫌哥哥」，除了道歉和感謝余媽媽，還曝光張文過去遭到霸凌。

精神科醫師楊聰財說：「成長的過程裡面，受到霸凌，那其實都很容易產生負面的情緒，處理的模式不恰當的話，確實有可能，反過來講，想要向社會討一個公道。」或許是成長經歷加上個性使然，犯案前張文幾乎未與外界，有任何社交聯繫，孤狼犯案警方持續抽絲剝繭一一釐清。

