獨/罹癌4次抗癌22年被譽「奇蹟」！榮惠芬揭戰勝癌症關鍵

第十四屆抗癌鬥士榮惠芬歷經四次癌症打擊，在病情穩定之際，又遭遇丈夫因感冒驟逝的打擊。情緒低落導致原本控制良好的腫瘤迅速擴大，然而她透過調整生活作息、培養興趣及投入志工服務，成功走出陰霾，被醫師稱為「奇蹟」。

第十四屆抗癌鬥士榮惠芬歷經四次癌症打擊，透過調整生活作息、培養興趣及投入志工服務，成功走出陰霾，被醫師稱為「奇蹟」。 （圖／榮惠芬授權提供）

榮惠芬在中天新聞《健康我+1》頻道專訪時分享，丈夫離世讓她陷入極度悲傷。「每天一直哭，有半年都足不出戶，甚至將他從家族群組中移除。」她表示，原本穩定的3.6公分腫瘤，在丈夫離世後迅速擴大至近7公分，「因為情緒太低落，每天都太過傷心一直哭，然後那個癌細胞，它就剛好趁虛而入。」並感嘆道「情緒真的影響很大」。

為此，她徹底改變生活方式，堅持吃素、避免酸性食物、養成規律運動習慣，學習各式各樣的樂器，並在台灣癌症基金會擔任關懷志工。她的大女兒更透露，母親在罹癌後考取了三張街頭藝人證照，並與小女兒共同經營Podcast頻道及臉書粉專。

榮惠芬在罹癌後考取了三張街頭藝人證照，並與小女兒共同經營Podcast頻道及臉書粉專。 （圖／榮惠芬授權提供）

在這抗癌的22年期間，甚至有醫生直言她就像是「奇蹟」，面對仍在抗癌路上的癌友，榮惠芬誠懇建議大家應乖乖配合醫生的醫囑，積極的治療，她強調現代醫療技術已有長足進步，癌症已逐漸被視為一種慢性疾病，只要積極的面對它，奇蹟就有可能會出現。

訪談尾聲，榮惠芬也向兩位女兒表達在丈夫離世後照顧她的感激之情「我覺得好像變成我是女兒的身份，然後她們是我的長輩這樣子，呵護著我、照顧我。」，讓家人之間的情感更加緊密。

這段歷經生死考驗的旅程，不僅讓榮惠芬戰勝了癌症，更在逆境中築起一座由愛與希望交織的堅固堡壘，也讓我們一同見證了生命的韌性與親情的無窮力量。

榮惠芬因兩位女兒的陪伴，慢慢走出陰霾，重拾精彩人生。 （圖／榮惠芬授權提供）

