獨／美調高韓關稅！總統要藍白「別做1件事」揭內幕

台美關稅談判，台灣取得對等關稅15％不疊加，這樣的結果，不但讓產業保有競爭力，也減輕了廠商，對外銷市場的不確定感，府院高層近日也展開，走入產業溝通行程。而在今（27）日，總統賴清德首度下鄉前往台中神岡的伯鑫工具，展開產業傾聽拜訪之旅，民視《台灣最前線》更是全程陪同，談起美國總統川普（Donald Trump）今（27）日將南韓關稅由15％調高至25％，賴清德總統也做出回應，嚴肅喊話藍白不要做「這件事」。





賴清德總統親揭台美關稅談判內幕。（圖／民視新聞）





南韓關稅遭川普調回25％！賴清德引以為戒憂台生變





由於南韓與美國早在去（2025）年就已達成貿易協議，包括南韓在美投資3500億美元、並承諾到2030年採購250億美元軍備，美方將對韓國商品徵收的對等關稅自25％降至15％，但因南韓國會遲遲未通過美韓貿易協議，讓美國總統川普等不下去，今（27）日突然宣布，將南韓原先關稅由15％調高至25％。

美國總統川普宣布，將南韓原先關稅由15％調高至25％。（圖／美聯社提供）





反觀台灣，賴清德總統語重心長表示「我們希望不要有變數」，坦言台灣在與美國進行關稅談判時，「真的花了非常大的功夫，做了很多準備」，也跟產業界共同提出了這個方案，最後終於獲得15％不疊加，如此好的成果，希望國會可以支持，不要產生變卦，不然美國是很可能將本來的15％關稅，提高至25％，甚至更高。

賴清德總統喊話國會「支持台美談判結果」，不要產生變卦。（圖／民視新聞）





台美談判助攻台股破3萬！賴清德認證成果





談起這次台美關稅，賴總統表示，在談判完成後，台股馬上突破3萬2千點，可見這次談判，股市反應是正面的、企業也是正面的；而在國際上，南韓也十分焦急，等於也是看好台灣這次談判結果，中國更是氣得直跳腳，種種跡象都表明了台美談判「是成功的」。

台美談判完成後，台股馬上突破3萬2千點。（圖／民視新聞網）





美方盼通過正式底定！賴清德坦言台美合作不能等





賴清德總統接著喊話藍白，不管從哪個角度看，都希望在野黨能夠給予支持，強調政黨競爭難免，但不要「焦土政策」，人民、產業才是最重要的，若是讓政黨利益超過國家利益，把談判成果推翻，那經濟衝擊會非常大，影響勢必十分嚴重。

賴清德強調政黨競爭難免，但不要「焦土政策」，人民、產業才是最重要的。（圖／民視新聞）





至於美國是否有給台灣時間壓力？賴清德總統則表示，雖然目前美方還沒有給一個確定時間，但可想而知，美國一定希望台灣能盡速通過、正式底定，讓台灣、美國雙方都能依照約定，來進行投資與產業合作，完整報導敬請鎖定今晚（27) 19點55分，民視新聞53頻道《台灣最前線》。

原文出處：獨家／川普怒升南韓關稅「台灣要小心」！賴清德喊話藍白「別做1件事」揭內幕

