獨／羨慕嗎？員工盆滿缽滿 長榮海運年終獎金平均10個月

2025年全球海運市場變化多端，長榮海運（2603）逆勢前三季每股盈餘（EPS）27.74元，成為國內航運業獲利最好的公司，年終有望遙遙領先陽明及萬海，長榮海運今天入袋年終獎金再度讓業界羨慕，平均落在10個月區間。

針對市場傳出的年終獎金數字，長榮海運表示，長榮的年終獎金一向是依公司營運績效及員工個人表現核發。

長榮海運累計前三季合併營收2,933.75億元，較去年同期減少543.81億元，年減15.64%，稅後純益600.62億元，較去年同期減少486.92億元，年減44.77%，營業毛利率26.36%，每股盈餘（EPS）27.74元，以今年三季的EPS推估，約在10個月區間波動。

航運業界分析，2025年全球航運市場面臨地緣政治動盪與貿易壁壘，驅動全球供應鏈加速結構性重組；與此同時，日益嚴格的環保法規亦改寫航運業之營運與成本規則；在市況波動中，長榮海運將採多元市場布局策略，並針對環保法規的趨嚴，加速船隊之優化與汰舊換新，在產業新常態中，長榮海運才能穩健的維持獲利，能有這麼亮麗的獲利跟讓人羨慕的年終獎金，實屬不易。

