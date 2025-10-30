獨／老母親行動不便租電梯房竟「受困」 租客控簽AB約 房東：有說明

為行動不便母親租電梯房卻受困。（圖／TVBS）

新北有民眾為了行動不便的老母親租有電梯的房子，不過才住半個月，雙方就撕破臉，租客控訴電梯狀況連連，甚至上週老媽媽還受困在電梯裡，雙方約定好日期維修，卻都說聯繫不到人，租客更指控，房東給AB租約，害他不能申請租補，現在房客想退租，房東也不願出租，卻卡在怎麼退押金 談不攏。

為行動不便母親租電梯房卻受困。（圖／TVBS）

老婦人行動極為不便，即使使用助行器，每走一步都相當吃力，需要他人攙扶。為了改善生活品質，她的兒子特別租了一間位於三樓、有電梯的住所。然而，住了四個月後，他們卻遭遇了一連串的問題，其中最嚴重的是老婦人曾被困在電梯內。

沈先生表示，電梯從8月份就開始出現故障，到老母親被困電梯當天，已經當機了7次。他提到，9月時曾要求房東進行電梯維修保養，但房東並未給予回應。老婦人也表達了她的困境，她說自己需要定期看醫生、回診和復健，但因電梯問題無法外出，多次請求修理都沒有回音。

雙方於7月13日簽訂租賃契約，但僅僅半個月後的29日就發生了糾紛。房東聲稱上個月底去保養電梯，但房客不開門，導致無法進行。直到10月20日，老婦人被困電梯，只好撥打119求援。

沈先生解釋，消防人員到場後表示，要背老婦人下樓也很困難，因為樓梯扶手不穩固，整個樓梯環境非常危險。此外，他們申請租屋補助時也遇到問題。沈先生指出，實際租屋地點在新北樹林保安街，但申請租屋補助的地址卻是三俊街，控房東給AB租約。

面對這些問題，房客希望退租，房東也不願繼續出租，但雙方對押金處理始終無法達成共識。房東表示，9月的租金原應在9月13日繳納，但房客遲至10月13日才給付，而10月的租金至今仍未支付，因此質疑如何退還押金。

這間房子月租金為24000元，押金為兩個月租金。房東表示，扣除10月未付租金和水電費後，押金剩餘21573元，但要求必須在房子清點完畢後才會退還。然而，房客認為因電梯問題導致無法搬離，應該先退還押金。由於雙方立場不同，各說各話，這場糾紛的解決恐怕還需要更多協商。

