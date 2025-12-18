獨／耶誕限定！「燈飾掛滿車」吸睛 花八小時裝置

開在道路上實在吸睛，一部汽車裝有麋鹿角，還有各種燈飾，整部車閃閃發光，五彩繽紛的模樣讓人忍不住多看幾眼（圖／翻攝Threads_cdw.0214）

高雄一名車主為了效仿國外營造耶誕氛圍，花了整整八小時，以燈串裝飾愛車，整部車五彩繽紛、閃閃發光行駛在路上，吸引不少民眾眼球，甚至還拿起手機搶拍，燈飾業者銷量在耶誕月也多了1~2成。

開在道路上實在吸睛，一部汽車裝有麋鹿角，還有各種燈飾，整部車閃閃發光，五彩繽紛的模樣讓人忍不住多看幾眼（圖／翻攝Threads_cdw.0214）

車主吳昌達在接受採訪時表示，他是受到國外耶誕節裝飾風氣的啟發，發現台灣很少有人這麼做，因此決定將自己的車裝滿燈飾，為台灣增添節慶氣氛。吳昌達特地打扮成耶誕老人，駕駛著閃爍著彩色燈光的汽車在高雄街頭穿梭，LED燈飾不僅有愛心造型，還有應景的聖誕樹圖案，讓車輛看起來宛如從遊戲世界駛出，連地面都映照出繽紛色彩。

車主特地打扮成耶誕老人，坐上五光十色的汽車十分酷炫，不只有愛心，還有相當應景的聖誕樹造型（圖／翻攝Threads_cdw.0214）

吳昌達分享，這些LED燈串都是他親手一個一個黏上車身的，整個過程花了將近8小時，總花費約3000至4000元。他的創意裝飾獲得路人熱烈回應，許多人對他豎起大拇指，稱讚這台車非常酷炫，甚至有民眾主動要求與這台特別的車輛合影留念。不只是汽車，現在連機車騎士也開始跟進這股風潮，為街頭增添節慶氣息。

受到耶誕節氣氛影響，燈飾銷售也隨之增長。燈飾業者表示，在耶誕節前夕，各種造型的燈飾如耶誕樹、星星等都賣得很好，各種顏色的產品也都有人購買，整體銷量比平時增加了1至2成。

販售燈飾的店家，從耶誕樹、星星各種造型通通有，甚麼顏色也都找得到，受惠耶誕月，業者銷量多了1~2成（圖／TVBS）

然而，這種醒目的車輛裝飾可能會引來警方注意。吳昌達認為，只要不是在路上亂閃燈或轉向，應該不會有問題。但實際上，這類裝飾若在公共道路行駛，可能會因為影響交通安全而被開罰。專家建議，想要展示這類燈飾裝飾的車輛，最好選擇在私人場地或特定活動場合，避免在公共道路行駛，以免因閃爍燈光影響其他駕駛視線或造成警示效果混淆，而被處以最高1800元的罰款。

