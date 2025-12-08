獨／「聯合國軍官」稱被綁架 嬤賣房、借貸 4年遭詐3千萬

新北嬤誤信聯合國軍官，4年遭詐騙約3千萬。（圖／TVBS）

新北市一名70多歲阿嬤遭詐騙集團長期詐騙，損失慘重達3千萬元。這名婦人被自稱「聯合國軍官」的男子欺騙長達4年，不僅賣掉房子、辦理貸款，還向高利貸借錢以幫助對方。令人心痛的是，婦人最初報案並非因為意識到被詐騙，而是因為對方謊稱被綁架需要金錢援助，希望警方能夠前往救人。即使在明顯的詐騙跡象下，婦人仍對詐騙者深信不疑。

這名新北市阿嬤被自稱「聯合國軍官」的男子詐騙長達4至5年，她稱呼對方為「張偉」。詐騙者不僅自稱是聯合國部隊軍官，還謊稱退休需要幫助，甚至表示自己被綁架，藉此騙取阿嬤的同情與金錢。詐騙過程中，詐騙集團更讓兩人發展出類似情侶的關係，加深阿嬤對「張偉」的信任與情感依附。當詐騙集團指責阿嬤未按時匯款時，情況變得更加令人擔憂。阿嬤為了向「張偉」證明自己的悔意，竟然自拍影片打自己巴掌長達5分鐘，並且跪在地上懺悔，表示自己沒有及時「拯救」對方。這種極端行為顯示出詐騙集團對受害者心理操控的嚴重程度。

令人驚訝的是，即使在如此明顯的詐騙跡象下，不僅阿嬤本人，就連她的女兒也相信「張偉」是真實存在的人物。阿嬤的女兒甚至幫忙母親匯款比特幣、過戶房子給詐騙者。她表示，雖然大家都認為蘋果卡是詐騙的徵兆，但她相信其中可能有些事情是科學無法解釋的，暗示「張偉」可能確實存在。警方費盡心力才說服阿嬤報案被詐騙，以便展開偵查工作。然而，由於阿嬤對詐騙者的深厚信任，警方擔憂若「張偉」再次聯繫阿嬤，她可能會再次落入詐騙陷阱。除非阿嬤能夠自己認清事實，否則這種風險將持續存在。這起案件凸顯了詐騙集團如何利用情感操控手法，使受害者即使在明顯的詐騙跡象下仍然深信不疑。

