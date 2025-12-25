獨／「色」影師？ 男混進人群幫美女拍照 合照卻突「緊貼摟肩」

一名街頭藝人向警方表示，該名金髮男子長期在活動中專挑女生拍照並進行騷擾，已有許多人受害。（圖／TVBS）

高雄中央公園舉辦聖誕生活節，聖誕樹搭配燈光秀，不少人拍照打卡，不過有熱心的街頭藝人指控，一名頂著金髮的男子，假借幫年輕女性拍照，卻趁機肢體接觸，街頭藝人在網路PO文提醒，下方出現許多受害女性，沒想到這名金髮男，反告街頭藝人妨害名譽。

在高雄中央公園舉辦的聖誕生活節活動中，警方接獲通報前往處理一起性騷擾爭議。現場一名街頭藝人向警方表示，該名金髮男子長期在活動中專挑女生拍照並進行騷擾行為，已有許多人受害。為了避免更多人受害，這位街頭藝人在社群平台發文提醒大家。

然而，被指控的金髮李姓男子否認這些說法，並向警方表示街頭藝人的行為已構成毀謗。李男強調自己拍照前都有徵得女性同意，並非偷拍。雙方在現場爭執不休，最終李男決定向街頭藝人提告妨害名譽。值得注意的是，在網路貼文下確實有多名女性表達對李男行為的不滿。

李男的行為模式通常是從遠距離拍攝開始，然後逐漸靠近，最後會要求一起錄影或直播。（圖／翻攝網路）

一名受害女子蘇小姐描述了自己的親身經歷。她表示，在合照時李男突然緊緊摟住她的肩膀，兩人貼得非常近，讓她感到極度不適。由於事發突然，她當時無法立即做出反應，只想盡快離開現場，但李男似乎想繼續拍攝。雖然李男後來確實將照片傳給她，但蘇小姐因為害怕而不敢回覆任何訊息。

蘇小姐在看到網路貼文後才發現，原來已有許多女性遭遇類似情況。她進一步分享，李男的行為模式通常是從遠距離拍攝開始，然後逐漸靠近，最後會要求一起錄影或直播，甚至詢問個人資訊。根據網路貼文下的回應，多位女性揭露了李男類似的行為模式。

媒體嘗試聯繫這名金髮李男進行採訪，他起初答應受訪，但最後取消並表示將交由法律處理此事。這起事件提醒大眾在公共場合需保持警覺，特別是在人潮擁擠的節慶活動中，更應注意個人安全與隱私保護。

《TVBS》提醒您勇敢說不：

◎尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

◎勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

