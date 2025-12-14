獨／芃芃溫泉重挖開放 停車「新禁令」徒步入秘境

芃芃野溪溫泉，吸引不少遊客前來。（圖／東森新聞）





宜蘭大同知名的芃芃野溪溫泉，去年因颱風遭掩埋，近日重新開挖，新的溫泉池不只更深，溫度也比較高，泡起來更舒服，吸引不少遊客前來。但是要注意了，為了避免妨礙河川整治工程，當地已經拉起鐵鍊，從英士橋下就禁止民眾開車進入，而部落也一再呼籲民眾要將垃圾帶走，但還是有人不守法，幸好有遊客自發撿垃圾，維護環境。

山林岩壁間的天然溫泉池，擠滿許多民眾攜家帶眷來享受，這裡是宜蘭大同鄉的芃芃野溪溫泉，去年因為颱風，導致溫泉池被覆蓋，部落村民重新開挖後，再開放，池子更深可達胸口，不僅可以容納更多遊客，泡起來也更舒服。

記者vs.遊客：「上次來那時候還沒挖好，全部都是沙子，到胸口到那個位置？（對，躺著才能泡，然後會有比較多冷泉一直進來，現在基本上都是只有熱的溫泉）。」

過去因為遊客太多，垃圾亂象不斷 ，《EBC東森新聞》實際走訪現場還是有少數沒公德心的民眾，將垃圾留下。

遊客：「我們也會帶垃圾袋那些，那有時候隨手看到（垃圾）也會撿起來，就是直接帶走這樣子。」

溫泉池邊，現場隨處有告示提醒垃圾要帶走，也別在池邊烹煮，但還是看得到有民眾在野炊，而部落族人也多次提醒，請勿在部落內搭建帳篷，但除了更衣帳和衛浴帳之外，還是有民眾搭建大型帳篷。

遊客：「說真的垃圾不落地，帶什麼東西來，就帶什麼東西回去，因為我從小玩到大，我們也不喜歡看到這裡的環境被破壞。」

不過，過去有不少民眾自駕來玩將車開上溪床，現在有新的禁令需要注意。

英士橋下，要再前往芃芃野溪溫泉，還要再走路大約10分鐘，但這裡已經拉起了鐵鍊來阻擋，禁止車輛在這裡停車與通行，以免妨礙河川的整治工程。但當地族人也發文提醒，12月20日，部落要辦聖誕晚會，希望民眾改日再到訪，將停車空間留給族人，部落居民樂於迎接遊客來訪，但也希望泡溫泉同時，也一起守護這個環境。

