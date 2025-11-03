獨／范姜彥豐首現身天后闆妹直播！「憔悴真面目曝光」

娛樂中心／綜合報導

范姜彥豐在上月29日揭露婚變、指控妻子粿粿與王子「婚內越界」後，今（3）日晚間首度公開露面。他將於晚間8點現身「天后闆妹」雙11直播，提前到場致意並以行動支持，引發外界關注他風波後的近況。





新／王子不倫粿粿「范姜彥豐首現身」天后闆妹直播！「憔悴真面目曝光」

范姜彥豐（右）今天突然現身天后闆妹（左）直播。（圖／翻攝自闆妹IG）









現場釋出的合照中，布景以大紅色拱門與「DOUBLE 11」字樣為主視覺，兩側堆滿藍銀禮物盒與氣球。闆妹穿白色短版上衣、皮感寬褲搭金屬鏈腰帶，雙手外展做介紹手勢，氣色明亮；范姜則著黑色連帽上衣與工裝長褲，左手插袋、右手微抬配合拍照，露出禮貌微笑但神情略顯拘謹，臉部線條比以往消瘦。整體畫面帶有節慶氛圍，也成為范姜婚變後「回歸鏡頭」的第一張正式照片。





獨／王子不倫粿粿「范姜彥豐首現身」天后闆妹直播！「憔悴真面目曝光」

范姜彥豐今天突然現身天后闆妹直播，是因為兩人原本就有洽談合作，這次爆發婚變事件後，感受到闆妹溫暖，因此特地到場支持。（圖／翻攝自臉書@天后闆妹）





知情人士透露，范姜彥豐今天突然現身天后闆妹直播，是因為兩人原本就有洽談合作，這次爆發婚變事件後，感受到闆妹溫暖，因此特地到場，以行動支持；而這次直播是范姜在離婚風波後第一次公開露面，選擇以「到場致意」的方式回應關切，是否為後續公開與粿粿之前家務事發聲鋪墊，仍待觀察。









