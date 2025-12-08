獨／華僑市場買斑節蝦就是草蝦 另有「野生的」貴3倍

東港華僑市場買斑節蝦，這裡的攤商認定，養殖斑節蝦就是草蝦。（圖／東森新聞）





這件代煮蝦被調包爭議，意外延伸另一個蝦子話題，就是當事人買的斑節蝦，有人說是草蝦，其實到東港華僑市場買斑節蝦，這裡的攤商認定，養殖斑節蝦就是草蝦，一斤四百，不過農業部還是認為兩者有所不同，另外這裡也有賣真正野生的斑節蝦，一斤要1200元，是草蝦的三倍價，攤商說要吃到野生斑節蝦除了價格上去分辨，斑節蝦有紅白鬍鬚，外觀沒煮就是紅色的，不會是草蝦這種黑色外觀。

華僑市場攤商vs.顧客：「斑節蝦在這裡呀！（斑節蝦怎麼賣？）一斤400元。」

到東港華僑市場買斑節蝦，攤商一撈，仔細看不就是草蝦嗎？

東港華僑市場攤商vs.顧客：「就是斑節蝦就是草蝦，（什麼一樣的？）斑節蝦就是草蝦，（是喔？）牠的學名也是叫斑節。」

再問攤商說對啦，在這裡草蝦就被稱為斑節蝦，一斤400元，跟旁邊的白蝦價差不大，白蝦大隻的一斤380，白蝦草蝦乍看好相似，遊客很難分辨，而真正的野生斑節蝦是這個。

東港華僑市場攤商：「（野生）斑節蝦是這個，你看鬍鬚一節一節白色的，野生的會比較鮮豔。」

白蝦還沒煮，顏色就已經比較淺，一斤三百多元，看起來是灰黑色，口感軟嫩，市場內攤商說的養殖斑節蝦也就是草蝦，一斤400塊，顏色比白蝦深一點，口感Q彈，真正的野生斑節蝦很大隻，也就是明蝦，一斤要1200，還沒煮就有明顯的虎斑紋路，吃起來扎實。

來東港華僑市場，要買斑節蝦，9成會拿草蝦賣你，養殖斑節蝦就是草蝦，這是華僑市場攤商統稱，不過農業部說兩者還是有所不同，要怎麼簡單分辨，除了從價格上野生斑節蝦，一隻都要超過百元，所有野生的蝦類，還沒煮前都是紅色的，這樣分別，就能買到正統的野生斑節蝦。

