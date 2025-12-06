獨／蘇巧慧2026戰新北「狂被喊重返蘇貞昌榮光」！她秒開戰老爸了

政治中心／曾郁雅報導



民進黨立委蘇巧慧正式被黨內提名，成為2026新北市長候選人，即將與國民黨李四川、民眾黨黃國昌對決的她，來到民視《新聞觀測站》接受主持人劉芳慈專訪，身穿正式西裝、腳踩動能滿滿球鞋的蘇巧慧，暢談面對新北選民「藍＞綠」的結構盤面，藍白合不合的應戰心法，甚至直搗市民最關注「新北耶誕城」話題，當場被問到如何擺脫「蘇貞昌女兒」標籤，蘇巧慧更猛回一句「開戰老爸」，火花猛迸發的畫面全被拍下。









蘇巧慧來到民視《新聞觀測站》接受專訪。（圖／民視資料照）

蘇巧慧踩著球鞋入場開錄，透露自己早在去年5月就宣言自己要投入2026選戰，她認這種打法比較少見，但現在每天走行程反而越來越有精神，「我這樣做的目的，其實是第一個是我提早被大家檢視」，同時也更有機會認識鄉親，她認為新北幅員廣大，多花一年深入地方，讓她走進鄉鎮、也走進居民的生活，現在見到市民氣氛都不一樣、最主要的原因就是認識的人越來越多，蘇巧慧頗有成就感的分享：「我們是第二次、第三次，甚至第十次，那個可以叫得出名字了、可以知道說你家、我家到底到最近發生什麼事情，就已經變成是朋友的感覺。」，也期待連結能成為未來競選的戰力。

蘇巧慧為了打響2026市長競選聲勢，過去一年搶先走訪新北29個行政區。（圖／翻攝自蘇巧慧@臉書）

談到政見藍圖，蘇巧慧首先提出「區域均衡」的願景，以金山為例，從山頂鬆土適合地瓜、到下游細土孕育角白筍，地方天賦明明豐富，卻欠缺城市行銷與完整產業鏈，蘇巧慧期待自己未來能讓各區從農產、加工、觀光一路串成「六級產業」，讓青年願意返鄉、外地人才願意進駐，「所以對我來講，如果能夠把所謂的比較偏遠地方的鄉鎮，再一次讓他們被看見、說他們的故事，那就等同於讓工作機會更產生，讓人可以重新留在那裡也好、移動到那裡也好，這就是鄉鎮升級，城市減壓。」。





蘇巧慧回應新北耶誕城議題，提出自己未來有機會主政2調整方向。（圖／翻攝自侯友宜@臉書）

除了對於區域均衡的願景，蘇巧慧也回應新北近年最受矚目的大型活動「新北耶誕城」存廢議題，許多在地人都開玩笑「誰廢了新北耶誕城，我就投誰！」，蘇巧慧則分析，活動初衷是城市行銷，但經過15年後，更應重新檢視是否依然達到「原本目標」，她坦言耶誕城的交通負荷、外地客實際貢獻、城市商機效果都需要重新評估，尤其舉辦會場周邊是否有相應的交通腹地，她強調未來若有機會主政，不排除調整辦理方式，甚至思考分區舉辦。

蘇巧慧面對外界對她「蘇貞昌女兒」標籤，信心喊聲「直接開戰老爸」。（圖／翻攝自蘇巧慧@臉書）

至於外界常關注她與父親蘇貞昌的關係，由於蘇貞昌曾於1997年連任當時尚未改制「台北縣」，讓蘇巧慧這次站出來，外界呼聲常喊「恢復蘇貞昌縣長當年光榮」，被問到此，蘇巧慧不客氣「開戰老爸」，她喊出：「我都說我們不用恢復，我不會用恢復這兩個字，我會超越蘇貞昌的時代！」，認為市政本來就是一棒接一棒的她，覺得由上一棒奠定基礎，而下一棒就該走更遠，她細數「周縣長、朱縣長、侯市長」，希望當地人都能經過一代代傳承，更產生認同感，蘇巧慧琪自己也看了侯友宜市政團隊8年，未來如果自己接下市長重擔，她必定是那個更了解預算、建設與發展的人，同時也能並肩站在第一線工作人員身邊前進，認為侯市長之後「有一個新的時代要開始了」，蘇巧慧認為自己適當。

蘇巧慧透露自己家庭、父親給自己的教育與觀念，對自己日後無論組織家庭又或從政，都有深切影響。（圖／翻攝自蘇巧慧@臉書）

蘇巧慧提及自己與父親的互動，從小時候爸媽念故事給她聽，父親配音《灰姑娘》旁白堅持午夜十二點鐘聲「噹、噹、噹」要喊12聲，讓她印象深刻，更體現父親認真特質，她提到自己從父親身上學到做事嚴謹、對人溫暖」，強調自己是新世代的公職人員，會用更新的治理方法，「引領新北走向下一個階段」，從家庭教育的傳承，貫徹到蘇巧慧投入政治的心態與實踐。

蘇巧慧期待「大前輩」們不只扮演輔選要角，更是她的「最強教練團」。（圖／翻攝自蘇貞昌@臉書）

接下來準備啟動競選之路，曾經有過「戰新北」經驗的前總統蔡英文，是否會成為蘇巧慧「最佳輔選長」也是外界關注焦點，蘇巧慧坦言：「現在他當然已經離任了，可是如果他能夠出來的話，我想一定還是非常轟動吧！」，她表示，蔡英文八年任內讓台灣在國際上更受重視、政策成果豐碩，民眾對她有高度信賴，她願意站台，對她來說也有鼓勵，且無論是「小英總統」、「賴總統」、「美琴副總統」，能為自己背書都非常感謝，但現在最重要的是要組最強競選團隊「爭取4百萬市民支持」，最後被問到「競選總部主委」是否有雛形，她則保持神祕﹔「這一些我們都按照我們的節奏，正在緊鑼密鼓的籌劃當中。」，預告有「最強教練團」與「最年輕的幕僚群」在2026看準時機出擊。





