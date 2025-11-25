獨／表兄弟竟因友一句話 街頭揮拳持刀傷人

電話隔空罵引戰，撂友尋仇，7人當街互毆。（圖／TVBS）

深夜新北市街頭，有男子與親戚通話時，聽見電話另一端有人不斷叫囂，一氣之下相約談判，不只撂來3名朋友還帶著西瓜刀尋仇，雙方當街互毆，過程中造成一人受傷，甚至其中兩人竟然還是表兄弟關係。

日前晚上11點多，新北市新店區光明街發生街頭暴力事件。一群人在馬路上奔跑、揮拳攻擊，行經的駕駛與騎士只能不斷剎車避開，場面相當危險。附近居民聽見喧囂聲，好奇探頭查看，但又擔心被波及，只敢躲得遠遠的。

這場暴力事件的起因是24歲周姓男子打電話給親戚討論家事時，聽見電話另一頭有人不斷叫囂、隔空謾罵。周姓男子一氣之下找來3名朋友前往理論，對方也不甘示弱找人助陣，雙方隨即在街頭互毆。在衝突過程中，周姓男子竟然持西瓜刀砍人，造成對方腿部開放性傷口及右上臂挫傷。

廣告 廣告

這場暴力衝突中，有兩人竟是表兄弟關係。因此他們除了可以提告傷害外，也可以聲請保護令。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

47歲高齡生雙胞天倫夢碎！鄉代控「獅子座前妻說謊」 婆媳爭吵全都錄

疑為了土地爭產！男怒揮西瓜刀疑嗆「誰報警殺誰」 堂哥、伯母遭砍傷嚇到失眠

爭家產當街「擄走老父」？ 二媳婦反駁：爸爸健康自由

酒後「續攤」還要喝！ 店家一句「別理他」 男子打人翻桌

