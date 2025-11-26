獨／被無照逼車撞半年！ 騎士等無理賠 只等到駕駛「通緝書」

騎士好端端騎在路上，卻被後方汽車沿路按喇叭逼車，兩車還在互嗆過程中擦撞（圖／TVBS）

今年3月，嘉義一名騎士好端端騎在路上，卻被後方汽車沿路按喇叭逼車，兩車還在互嗆過程中擦撞，沒想到駕駛下車後，竟然說自己沒有駕照，當時騎士還好心要和駕駛私下和解，卻萬萬想不到駕駛後續人間蒸發，甚至成了通緝犯。

騎士好端端騎在路上，卻被後方汽車沿路按喇叭逼車，兩車還在互嗆過程中擦撞（圖／TVBS）

事件起因於騎士正常行駛在道路上時，遭後方汽車不斷按喇叭逼車。從現場畫面可見，汽車快速前進並持續按喇叭靠近機車，雙方隔空對罵。騎士雖然已向右側移動，仍然被汽車擦撞，兩人因此停車當街理論。在爭執過程中，林姓駕駛堅稱是騎士行駛在汽車道上，自己已經按了兩聲喇叭示意，理應由騎士讓道。

駕駛跟騎士爭執不休，這時駕駛還很理直氣壯，但警察來了之後，乖乖被員警訓話（圖／TVBS）

警方到場後，經員警說明該路段並無禁行機車的標示，騎士的行駛位置並無違規。林姓駕駛態度立即轉變，乖乖接受員警訓誡。隨後發現這名22歲林姓男子完全沒有駕照，當時騎士心軟同意私下和解，雙方交換聯繫方式，但林姓駕駛僅回覆一天訊息後就消失無蹤。

受害騎士表示，因為對方沒有意願出面解決，只能選擇提告過失傷害，然而對方不僅沒有出面，連開庭也未出席，最後收到的竟是對方被通緝的通知。更令人震驚的是，林姓駕駛不只因車禍案件被通緝，在車禍發生後一個月，他還因販毒交保未出庭而再次被法院通緝。

駕駛想和騎士私下和解，騎士一時心軟答應了，後續就人間蒸發，告上法庭等了大半年，等到的卻是通緝書（圖／TVBS）

受害騎士無奈地表示，對方只需支付約3000元的小額賠償就能解決車損問題，但始終不見蹤影。目前騎士已自行支付修車費用，而檢方也注意到林姓駕駛的逼車行為可能涉及公共危險，正在進一步調查中。騎士現在只希望對方能利用普發現金盡快償還欠款。

