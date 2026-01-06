獨/被詛咒的癌王！「50歲後血糖飆高」要警覺 3族群超危險

胰臟癌被稱為「癌王」，主因在於早期症狀不明顯、確診時多已晚期。對此，就有醫師指出，臨床觀察發現，約8成胰臟癌患者與血糖異常有關，尤其50歲以上突然罹患糖尿病、無家族史、未變胖甚至體重下降者，更要警覺可能是胰臟出問題。

禾馨民權內科診所院長林相宏醫師受中天新聞《健康我+1》頻道訪問指出，胰臟負責分泌胰島素調控血糖，當胰臟內出現腫瘤時，血糖往往在早期就開始上升，因此「新發生的糖尿病」可能是胰臟癌的重要警訊。特別是中老年族群，若沒有明顯生活型態改變卻突然罹患糖尿病，應進一步評估胰臟健康。

胰臟癌約9成為胰臟腺癌，預後相對不佳，與賈伯斯罹患的神經內分泌瘤屬於不同型式，後者生長較慢、存活期也明顯較長。林相宏表示，整體而言，胰臟癌五年存活率約僅10至13%，但若能在腫瘤2公分內被發現，五年存活率可提升至50至60%以上。

除血糖異常外，抽菸、飲酒、肥胖與家族史也是重要危險因子。林相宏指出，臨床上較年輕的胰臟癌患者，多半有長期抽菸史；BMI超過25、家族中有胰臟癌或與乳癌、大腸癌相關基因者，也應提高警覺。此外，研究發現牙周病與口腔細菌可能透過血液循環與全身發炎反應，增加胰臟癌風險，口腔衛生不佳者同樣不可忽視。

在檢查方面，腹部超音波與腫瘤指標CA19-9常被用於初步評估，但準確度有限，易受體型與解剖位置影響。較精確的方式包括電腦斷層、磁振造影（MRI），或經內視鏡超音波檢查。林相宏強調，胰臟癌即便手術成功，仍有7至8成可能復發，因此多需合併化學治療與放射治療。要真正改善預後，關鍵仍在於「早期發現、早期治療」。

