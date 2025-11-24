獨／被點名選桃園市長！季連成首度回應

▲季連成因救災一戰成名，能力備受肯定且獲全國高知名度，被民進黨視為「活棋」被點名參選花蓮縣長與桃園市長，（圖／記者朱永強攝，2025.11.24）

[NOWnews今日新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀嚴重死傷，行政院政委季連成臨危受命擔任救災總協調官，在短短20天內協調統合中央、地方，讓災民在短時間內恢復正常生活，絕佳指揮能力備受肯定，不僅一戰成名更獲全國高知名度，繼先前被傳適合參選花蓮後，近日又被點名是「活棋」挑戰桃園市長張善政。對此季連成今（24）日接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時表示，藉這個機會特別說明，縣市長參選人平時長期在地方經營，應該是由他們去參選，強調自己非常清楚自身專業，是救災、救援或防災不是當縣市長，比較喜歡服務全國民眾，若總統賴清德徵詢，「我會很老實跟總統報告」。

季連成救災能力備受肯定更獲全國高知名度，加上過去中將退役且經歷完整，被視為是民進黨參選桃園市長「活棋」。對此季連成表示，特別藉此機會很肯定的說，以兩個層面分析，首先是縣市首長服務的對象是縣民，縣市長參選人平時長期在地方經營，應該是由他們去參選，而自己的位置在行政院當政委，所做工作是全國性的，個人是比較喜歡服務全國民眾。

其次，季連成表示，一個人要曉得自己的專業與專長在哪裡，自己非常清楚專業能力不是在當縣市長，而是在救災、救援與防災工作，心裡面有一把尺，知道自己可以服務更多民眾，替國家做更多事情，認為用人應該是朝著專業來用，才是真正最好的方法，需要他為國家、為政府多做一點事情，這是心中真正的本務，「沒有想過去選縣市長，沒有」。

季連成退休後與家人赴紐西蘭旅遊期間，接獲總統賴清德邀請擔任政委便一口答應，記者追問若總統徵詢參選是否考慮？季連成則回應，自己會很老實的跟總統報告心中的想法，「我覺得留在政府部門才是最佳的選項」。

