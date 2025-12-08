獨／被「詐團」盜照上千次 軍事作家黃竣民：報警沒用

軍事作家黃竣民，7年遭詐團盜照逾千次。（圖／TVBS）

軍事作家黃竣民近年來飽受詐騙集團盜用照片之苦，自2018年起，他的照片已被詐騙集團盜用超過千次，每年被開設的假帳號高達上千個。這些假帳號被用於詐騙活動，導致許多無辜民眾上當受騙，其中包括一名新北市阿嬤因此被騙走約3000萬元。黃竣民曾向警方報案，卻被告知臉書不受台灣管轄，因此無法受理，讓他感到十分無奈，強調自己也是受害者。

在網路上搜尋黃竣民的名字，可以發現許多與他照片相關的詐騙案例。這些年來，他的照片被冒用的情況層出不窮，讓他根本檢舉不完，只能不斷在社群媒體上提醒大眾。黃竣民表示，從2018年左右就開始注意到自己的照片被盜用的狀況，每年約有上千個假帳號使用他的照片。他說，如果不相信，可以搜尋「陳函」或「王偉」等名稱，就會發現有數十個使用他照片但帳號不同的詐騙頁面。

黃竣民曾在左營分局報警，但警方表示臉書不受台灣管轄，因此不受理。他坦言這種情況非常困擾，因為受害者心裡可能很難過，而他自己也是另一種意義上的受害者。有些受害者甚至不願承認自己被詐騙，還會糾纏不清，干擾他的正常生活。台灣詐騙問題日益嚴重，本月才剛過一週，詐騙金額已超過1億5000萬元。其中，假交友詐騙排名前五，財損超過3300萬元。面對無法根除的詐騙問題，黃竣民只能在自己的臉書粉絲專頁置頂警告訊息，希望能幫助更多人避免受騙，他認為能幫助一個人就是一個人。更讓他感到無奈的是，有些受害者甚至將怒氣發洩在他身上，雖然他本身也是受害者。

