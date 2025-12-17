獨／見證小琉球海底「鯨落」奇景！ 潛客影像全紀錄

潛水勝地小琉球近日出現罕見的「鯨落」奇景，引起潛水愛好者高度關注。（圖／翻攝Threads_knctro）

潛水勝地小琉球這幾天出現了罕見景象!原本以海龜聞名的衫福漁港，近日有潛水客在水下12公尺處，發現一頭長約4公尺的鯨豚，沉睡靜止般的徜洋海底中，難得一見的景像，也在當場傳開來了，不少潛水客特地前往一睹難得景像，形容這是生態系統的「鯨落」，專家及海保署評估，尊重自然環境生態機制，目前不會拖移這隻死亡的鯨豚。

潛水勝地小琉球近日出現罕見的「鯨落」奇景，引起潛水愛好者高度關注。（圖／翻攝Threads_knctro）

在小琉球海底世界，潛水客們這幾天見證了一幕不同尋常的景象。原本以海龜聞名的衫福漁港，如今卻出現了一頭已經身亡的鯨豚，安靜地躺在水下12公尺處。這個稀有景象迅速在潛水社群中傳開，吸引許多潛客特地前往一探究竟，甚至有人魚裝扮的潛客也加入其中，留下珍貴的影像記錄。

潛水教練小胖表示，這隻鯨豚位於沙地附近，周圍有明顯的拖痕，體長超過4公尺，比一台小貨車還長。經初步判定，這是一頭銀杏齒中喙鯨，這種通常出現在深海域的鯨豚，罕見地出現在台灣西半部的小琉球海域。觀察顯示，這隻鯨豚背部有一道長長的線狀纏繞痕跡，雖然傷口已經癒合，但是否為致命原因仍需進一步釐清。

這隻鯨豚估計近期才死亡，背部有明顯的線狀纏繞痕跡，但確切死因尚待釐清。（圖／翻攝臉書）

海保署海洋生物保育組科長莊士峰解釋，許多鯨豚死亡案例都是多重因素交互作用的結果，單一原因難以界定。鯨豚體型龐大，除非體內產生氣體造成浮力，否則死亡後會呈現完全靜止的狀態沉入海底。這種現象被稱為「鯨落」，屍體沉入海底後會被其他海洋生物啃食，形成獨特的生態系統。

目前，專家和海保署決定基於自然環境生態考量，維持現狀不拖移這隻鯨豚。這意味著近期到小琉球的潛水客，都有機會親眼見證這罕見的海底奇景——一頭靜止不動的大鯨豚與周圍逐漸形成的特殊生態系統。

