獨／許瑋甯、邱澤婚宴半個演藝圈都來了！她爆「獨漏周興哲」 無奈缺席原因曝光

邱澤、許瑋甯於今（28）日在台北東方文華東方酒店舉行世紀婚禮，據悉出席賓客眾星雲集，包含陶晶瑩、陳怡蓉、陳美鳳、藍心湄、張清芳、柯震東、王陽明、蔡詩芸、賈永婕等人都會出席，夫妻倆透露有一個人無法前來，之後得賠「醉」。

邱澤、許瑋甯於今（28）日在台北舉行婚宴。（圖／記者吳雨婕攝）

據悉邱澤、許瑋甯的世紀婚禮賓客高達430多人，半個演藝圈都來了，包含陶晶瑩、陳怡蓉、海裕芬、陳美鳳、藍心湄、柯震東、章廣辰、張清芳、春風、關穎、蔡詩芸、王陽明、彭佳慧、王琄、曾之喬、賈永婕、李烈、徐譽庭、程偉豪、金百倫、陳意涵、謝盈萱、9m88都將出席婚宴。

許瑋甯透露，眾多邀約賓客中，唯獨周興哲來不了，許瑋甯替他緩頰：「他其實很努力，不過他老婆有來，他也答應我們之後他會賠『醉』。」事實上，周興哲明（29）日要在南昌舉行演唱會，很有可能是因為要準備演唱會，所以才不克前來，記者求證周興哲方面，周興哲方面也證實的確是為了演唱會，因此無奈缺席。

周興哲因為要準備南昌的演唱會，無奈缺席許瑋甯婚禮。（圖／星空飛騰提供）

